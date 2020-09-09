У Украины в рейтинге летальности от коронавируса один из самых низких показателей, — эксперт

Несмотря на растущую динамику заболеваемости и госпитализации, низкие показатели смертности от COVID-19, опубликованные ВОЗ, доказывают правильность изначального курса, который выбрал Минздрав. Такое мнение озвучил политолог Владимир Воля на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, официальные данные, которые ежедневно публикует ВОЗ, подтверждают, что в Украине рекордно низкий процент смертности от коронавирусной инфекции.

«Официальные данные, которые публикуют каждый день на сайте ВОЗ, говорят о том, что у Украины в рейтинге летальности от коронавируса один из самых низких показателей — 2,1%. Для примера: в США эта цифра составляет 2,99%, Германии — 3,71%, Швейцарии — 4,51%, Швеции — 6,82%, во Франции — 9,33%, Великобритании — 11,86%», — написал Воля.

По мнению эксперта, «виновником» такой ситуации является Министерство здравоохранения Украины, которое в плане лечения нового вируса справляется даже лучше, чем европейская медицинская система.

«Статистика доказывает, что отечественная система здравоохранения в плане лечения нового вируса справляется даже лучше, чем европейская. То есть мы можем говорить о высокой эффективности национальных протоколов лечения коронавирусной болезни, действенности адаптивного карантина и правильной организации медицинской помощи в стране», — подчеркнул политолог.

Отдельно Воля отметил, что, хотя многие украинцы и не соблюдают карантин, но все же прогнозы обнадеживают: «Это хорошее основание для того, чтобы прогнозы на осень становились более оптимистичными. Если просто по-человечески, то это обнадеживает».

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