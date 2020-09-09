27.67 / 27.88 32.41 / 32.85
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

У Украины в рейтинге летальности от коронавируса один из самых низких показателей, — эксперт

15:31 9 сентября 2020
Минздрав
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Несмотря на растущую динамику заболеваемости и госпитализации, низкие показатели смертности от COVID-19, опубликованные ВОЗ, доказывают правильность изначального курса, который выбрал Минздрав. Такое мнение озвучил политолог Владимир Воля на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, официальные данные, которые ежедневно публикует ВОЗ, подтверждают, что в Украине рекордно низкий процент смертности от коронавирусной инфекции.

«Официальные данные, которые публикуют каждый день на сайте ВОЗ, говорят о том, что у Украины в рейтинге летальности от коронавируса один из самых низких показателей — 2,1%. Для примера: в США эта цифра составляет 2,99%, Германии — 3,71%, Швейцарии — 4,51%, Швеции — 6,82%, во Франции — 9,33%, Великобритании — 11,86%», — написал Воля.

По мнению эксперта, «виновником» такой ситуации является Министерство здравоохранения Украины, которое в плане лечения нового вируса справляется даже лучше, чем европейская медицинская система.

«Статистика доказывает, что отечественная система здравоохранения в плане лечения нового вируса справляется даже лучше, чем европейская. То есть мы можем говорить о высокой эффективности национальных протоколов лечения коронавирусной болезни, действенности адаптивного карантина и правильной организации медицинской помощи в стране», — подчеркнул политолог.

Отдельно Воля отметил, что, хотя многие украинцы и не соблюдают карантин, но все же прогнозы обнадеживают: «Это хорошее основание для того, чтобы прогнозы на осень становились более оптимистичными. Если просто по-человечески, то это обнадеживает».

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

стела

Жителей Мариуполя просят не покидать свои дома: что происходит

Зеленский и Лукашенко

«Бах, заявление!» Лукашенко обвинил Зеленского в предательстве

Михаил Ефремов

Даже сцена есть: в каких условиях содержится в СИЗО Михаил Ефремов

Петер Мадсен

Отбывающий пожизненный срок датский изобретатель впервые признался в убийстве шведской журналистки (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер