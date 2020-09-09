Единый табачный оператор позитивно повлияет на рынок табачных изделий Украины, — СМИ

Создание единого табачного оператора позитивно повлияет на легальный рынок табачных изделий Украины. Также это будет соответствовать выполнению обязательств Украины по Соглашению об Ассоциации ЕС в части создания прозрачной системы для отслеживания табачной продукции. Управляющий партнер юридической компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец прокомментировал распоряжение Кабмина о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий», сообщают «Українські Новини».

По его оценкам, при наличии одного национального оператора государственным органам контролировать табачный рынок и бороться с нелегальным оборотом будет гораздо проще.

«Контролировать работу одной компании проще, чем десяти. Это позволяет внедрить более прозрачную процедуру сбора налогов и бороться с нелегальным рынком. Все можно отследить: кто выпустил товар и кто его приобрел», — отметил Кравец.

По подсчетам эксперта, создание единого национального оператора принесет в бюджет Украины 15 миллиардов гривен.

«Благодаря выведению из тени розничного акциза, НДС и рынка нелегальных сигарет рынок подакцизных товаров станет полностью легальным и контролируемым, — отмечают эксперты. - Подобные модели функционирования табачного рынка существуют во многих странах, таких как Италия, Франция, Испания, Венгрия, Швеция, Япония, Бразилия».

Единственными противниками данной модели могут стать недобросовестные торговцы оптового и розничного рынков табачных изделий.

Как ранее писали СМИ, из-за работы многолетних «схем» по уклонению от уплаты налогов с 2017—2019 года государственный и местные бюджеты Украины недосчитались более 30 млрд грн налоговых отчислений от табачного рынка.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter