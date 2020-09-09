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Единый табачный оператор позитивно повлияет на рынок табачных изделий Украины, — СМИ

16:12 9 сентября 2020
сигареты
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Создание единого табачного оператора позитивно повлияет на легальный рынок табачных изделий Украины. Также это будет соответствовать выполнению обязательств Украины по Соглашению об Ассоциации ЕС в части создания прозрачной системы для отслеживания табачной продукции. Управляющий партнер юридической компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец прокомментировал распоряжение Кабмина о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий», сообщают «Українські Новини».

По его оценкам, при наличии одного национального оператора государственным органам контролировать табачный рынок и бороться с нелегальным оборотом будет гораздо проще.

«Контролировать работу одной компании проще, чем десяти. Это позволяет внедрить более прозрачную процедуру сбора налогов и бороться с нелегальным рынком. Все можно отследить: кто выпустил товар и кто его приобрел», — отметил Кравец.

По подсчетам эксперта, создание единого национального оператора принесет в бюджет Украины 15 миллиардов гривен.

«Благодаря выведению из тени розничного акциза, НДС и рынка нелегальных сигарет рынок подакцизных товаров станет полностью легальным и контролируемым, — отмечают эксперты. - Подобные модели функционирования табачного рынка существуют во многих странах, таких как Италия, Франция, Испания, Венгрия, Швеция, Япония, Бразилия».

Единственными противниками данной модели могут стать недобросовестные торговцы оптового и розничного рынков табачных изделий.

Как ранее писали СМИ, из-за работы многолетних «схем» по уклонению от уплаты налогов с 2017—2019 года государственный и местные бюджеты Украины недосчитались более 30 млрд грн налоговых отчислений от табачного рынка.

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