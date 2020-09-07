10 сентября 2020

Случай, о котором я вам, друзья мои, собираюсь сегодня поведать, произошёл в Лондоне 10 сентября 1894 года и вошёл в историю дорожно-транспортных происшествий Туманного Альбиона как первый и совершенно уникальный. Вот как эту историю описывала газета The Morning Post: «Сержант полиции Рассел в 00:45 наблюдал за тем, как мистер Смит двигался на четырёхколёсном автомобиле такси. Внезапно машина выехала на встречную полосу, пересекла тротуар, сбила водопроводную трубу и врезалась в дом номер 165 по улице Бонд-стрит…»

Свидетели утверждали, что походка 25-летнего лондонского таксиста Джорджа Смита выдавала в нем завсегдатая местных пабов. Работавшему при полицейском участке врачу тоже показалось, что водитель был нетрезв. Однако сам мистер Смит неубедительно, но весьма решительно отнекивался от своего пьяного состояния, очевидного для всех окружающих. Впрочем, через несколько часов утомительных разбирательств мистер Смит протрезвел и, мучимый угрызениями совести, все-таки признался, что перед выходом на работу «пропустил пару-тройку бокалов свежего шотландского пива».

На незадачливого таксиста был наложен штраф в размере 25 шиллингов. И это был первый в истории Англии штраф за нарушение правил дорожного движения, выписанный за вождение автомобиля в нетрезвом виде…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.