За год работы Абромавичуса в «Укроборонпроме» экспорт вооружений упал в три раза, — СМИ

Команда уходящего гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса за год работы полностью провалила экспортное направление. Об этом говорится в статье «Год Абромавичуса в «Укроборонпроме»: крутое пике «новой команды», опубликованной на Defence Express.

Так, по данным госконцерна, за первую половину 2020 года было экспортировано продукции на 145 млн долларов. Для сравнения: за весь 2019-й — на 908 млн долларов.

«То есть экспорт вооружений упал почти в три раза. Здесь как-то неловко вспоминать обещания Абромавичуса достичь в 2020-м показателя экспорта в 1,3 млрд долларов», — пишут авторы статьи.

Такое падение, по мнению авторов материала, имеет конкретные имена: «Кроме Айвараса Абромавичуса, это его заместитель по маркетингу и сбыту Михаил Морозов».

По данным антикоррупционного расследования Цензор. нет, из-за действий Морозова только на одном контракте с Пакистаном Украина потеряла 15 млн долларов. Причиной автор называет якобы лоббирование Морозовым и его партнером Мохаммадом Захуром интересов компании-прокладки Raviana Pakistan Private Limited.

По информации Defense Express, летом этого года в «Укрспецэкспорте» уволили специалистов пакистанского направления, которые в течение десятилетий работали с этой страной.

«Уволили сразу семь уникальных специалистов, включая директора представительства в Пакистане. Это окончательно разрушило систему работы украинских спецэкспортеров на этом специфическом рынке», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, бизнес-интересы Морозова и его партнера Мохаммада Захура, фактически лишили Украину валютной выручки и выбили ее с важного рынка.

«Интересно, что Абромавичус, вместо того, чтобы избавиться от „зашкваренного“ заместителя, изо всех сил тянет его, как преемника в кресло главы концерна. Также пока остается в должности гендиректор „Укрспецэкспорта“ Вадим Ноздря, которого называют протеже Морозова и Захура», — отмечают авторы статьи.

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