«Европейская Солидарность» сформировала первую пятерку на выборах в Киевсовет

Партия «Европейская Солидарность» сформировала первую пятерку кандидатов на выборах в Киевский городской совет, который будет утвержден на партийной конференции. Об этом в эфире телеканала «Прямий» сообщил лидер партийной ячейки «ЕС» в столице, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

«Мы ведем на выборы в Киевсовет серьезную команду, которая состоит не из неизвестных никому кандидатов, а из специалистов. Это будет профессиональная и подготовленная команда, которая будет работать на киевлян. Вы будете приятно удивлены пятеркой кандидатов, которые будут представлять „Европейскую Солидарность“. Все они — профессиональные люди, у каждого за плечами история успеха, который мы будем проецировать на столицу», — подчеркнул Владимир Прокопив.

Политик заявил, что он уверен в победе «Европейской Солидарности» на выборах в Киевсовет, а рейтинги партии это подтверждают.

Также лидер киевской организации «Европейской Солидарности» напомнил, что партия обратилась к демократическим силам с инициативой подписать соглашение о сотрудничестве и координации действий на выборах, чтобы не допустить противостояния кандидатов.

«Только совместными усилиями ответственных действующих граждан можно сохранить Украину в чрезвычайно сложное время украинской истории», — сказал Владимир Прокопив.



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