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Политика

Карантина больше не будет, поэтому надо позаботиться о больницах, — Игорь Палица

15:55 11 сентября 2020
Игорь Палица
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Экономика Украины больше не выдержит жесткого карантина, поэтому отечественным больницам следует готовиться к серьезной нагрузке из-за эпидемии COVID-19. Однако государство в этих условиях фактически устранилось от обеспечения больниц оборудованием, «повесив» это на местные власти. Такое мнение во время визита в областную клиническую больницу на Волыни озвучил народный депутат, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица.

«Минздрав начал говорить два дня назад: да, нужны не ангиографы и гистероскопические стойки, а нужно покупать кислородные баллоны, кислородное обеспечение койкомест. Только сейчас государство думает, где оно найдет это все. Мы же это делаем уже полгода. Потому что кислородных концентраторов в стране на вчерашний день было всего 13 штук, и 100 будет только в конце сентября, поэтому мы здесь делаем все сами», — заявил нардеп.

Минздрав, по словам депутата, не дает сертифицировать лабораторию, самостоятельно построенную на средства местного бюджета, которая может ежедневно проводить около 500 ПЦР-тестов. Политик отметил, что лаборатории приходится работать без разрешения, ведь медлить некогда — нужно готовиться спасать людей.

«И когда спрашивают, помогает ли нам государство, то от него ноль помощи — все за счет местных бюджетов. А 120 миллионов местного бюджета, которые пошли на счет областной больницы, — это не построенные дороги, не построенные садики, не отремонтированные школы, столовые, пенсионеры оставлены без помощи. Потому что область и город думают о людях, а государство думает, как провести тендер, на котором заработать 40% рентабельности», — утверждает Палица.

Политик подчеркнул, что первоочередной задачей является увеличение количества кислородных точек и возможностей для ПЦР-тестирования: «Только благодаря полному медицинскому обеспечению и своевременному тестированию можно будет остановить эпидемию».

Напомним, во время проведения Открытого форума, глава партии Игорь Палица заявил, что главная задача его команды — вернуть власть на места. Также политик отметил, что партия «За майбутнє» будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольщины.

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Карантина больше не будет, поэтому надо позаботиться о больницах, — Игорь Палица

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