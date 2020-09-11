Кабинет министров одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий» с трехдневной доработкой. Согласно проекту распоряжения, Национальным оператором может быть юридическое лицо любой организационно-правовой формы и формы собственности, имеющее лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями, которая соответствует критериям. Политолог Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети прокомментировал решение правительства навести порядок на рынке табачных изделий.

По словам Сазонова, создание Национального оператора подакцизных товаров приблизит Украину к современному экономическому преобразованию, а также, полностью отвечает обязательствам Украины, которые были взяты согласно Соглашению об Ассоциации ЕС еще 5 лет назад.

«Для легального рынка такое решение Кабмина только в плюс. Потому что ставит всех в равные условия и уклоняться от налогов, играться с контрабандой станет сложно. Честная конкуренция — это всегда правильно. Но, конечно, далеко не всех она радует. Оптовики, да и розничные продавцы, ранее искусно обходившие налоговые препоны, естественно, сейчас поднимут крик. Да уже сейчас, те, кому „прищемили интерес“ громко орут о легализации монополии, о том, что Антимонопольный комитет лишили ключевых функций, и пугают „табачной войной“. А чем громче эти крики — тем больше денег в тени. Не секрет, что потери государства от схем на табачном рынке исчисляются миллиардами», — написал Сазонов.

Ранее, в СМИ писали, что за 2017−2018 год местные и государственный бюджеты потеряли из-за нелегального рынка табака порядка 30 млрд.

«Серьезная сумма, которая существенно могла бы укрепить госказну. Так, эксперты оценивают пополнение бюджета до 15 млрд в год за счет выведение части оборота из тени. Такие суммы совсем не помешают в кризис: можно и экономику поддержать, и долг внешним кредиторам заплатить, и карантинные меры обеспечить в связи с возможной волной COVID-19», — зсчитает Кирилл Сазонов.

Политолог отметил, что система отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничного торговца (Track&trace) работает во многих странах Европы, таких как Италия, Франция, Испания, Венгрия, Швеция, а также в Японии и Бразилии.

«Будем еще на шаг ближе к цивилизованному миру. Тем более обязательства эти Украина взяла на себя еще пять лет назад, и вроде бы отклоняться от проевропейского курса никто не собирается. Согласитесь, что для страны гораздо выгодней государственно-частное партнерство, чем контрабандный схематоз и коррупция, которые отпугивают инвесторов. Немного жалко контрабандистов, но… совсем немного. Почти не жалко», — подытожил Сазонов.

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