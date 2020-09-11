Когда загадывать желания и совершать дорогие покупки: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 14 по 20 сентября 2020 года, когда лучше начинать бизнес-проекты, заниматься йогой и убирать урожай на зимнее хранение, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова, ориентируясь на фазы Луны. Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

14 сентября

Символ дня: жаба

Характеристика: категорически не рекомендуется ставить себя выше окружающих — хвастаться, бахвалиться и проявлять неоправданное высокомерие.

Бизнес и финансы: не стоит ничего покупать в интернет-магазинах — приобретения могут оказаться бракованными.

Личная жизнь: с близкими и любимыми людьми лучше не общаться — велика вероятность ссор.

Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача — принимать прописанные им медикаменты и соблюдать соответствующую диету.

Уход за внешностью: можно посетить салон красоты или поухаживать за волосами в домашних условиях.

Спорт: от занятий физкультурой и спортом стоит отказаться — велика вероятность травм.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. Можно убирать на зимнее хранение собранный урожай.

15 сентября

Символ дня: трезубец

Характеристика: день, когда могут неожиданно прийти ответы на давно беспокоящие вопросы. Они окажутся настолько просты, что останется только удивиться: как нам раньше это в голову не пришло?!

Бизнес и финансы: от реализации новых дел нужно отказаться — лучше довести до ума то, что уже начато.

Личная жизнь: необходимо уделить внимание близким людям — особенно детям и пожилым родственникам.

Здоровье: лекарственные препараты лучше заменить гомеопатией.

Уход за внешностью: можно — и нужно — ухаживать за волосами.

Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма, предпочтя спокойные его виды — например, йогу или пилатес.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел, а также уборки на длительное хранение урожая.

16 сентября

Символ дня: лотос

Характеристика: любое действие со временем вернется бумерангом, поэтому необходимо быть осторожными с поступками.

Бизнес и финансы: самые сложные задачи будут решаться легко и без напряжения, стоит заняться наиболее сложными и трудоемкими делами.

Личная жизнь: не нужно выяснять отношения с любимым человеком — разговор на повышенных тонах может привести к серьезной ссоре.

Здоровье: желательно посетить офтальмолога.

Уход за внешностью: как в салоне красоты, так и дома можно делать процедуры по очищению кожи.

Спорт: спорту лучше предпочесть физкультуру.

Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Можно заготавливать корни лекарственных растений.

17 сентября

Символ дня: светильник

Характеристика: день, когда может исполниться заветное желание, главное, точно понимать, что именно нужно получить в результате.

Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций лучше отказаться — велик риск убытков.

Личная жизнь: можно — и нужно — мириться с любимым человеком.

Здоровье: рекомендуется провести время с семьей за общим занятием — так удастся наладить ухудшившиеся в последнее время отношения.

Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата, поэтому лучше дать им отдохнуть.

Спорт: от физической активности лучше отказаться.

Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только при крайней необходимости. Можно обрезать деревья и кустарники с поврежденными, больными и засохшими ветвями.

18 сентября

Символ дня: рог изобилия

Характеристика: день, когда можно разрушать старое для того, чтобы на его месте построить новое.

Бизнес и финансы: удачными окажутся любые финансовые дела и проекты.

Личная жизнь: необходимо отказаться от рискованных шуток — они могут обидеть любимого человека и надолго испортить отношения.

Здоровье: самолечение противопоказано — почувствовав недомогание, сразу же обращайтесь к врачу.

Уход за внешностью: стрижка может негативно сказаться как на внешности, так и на состоянии здоровья.

Спорт: показаны умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами. Можно убирать корнеплоды на хранение.

19 сентября

Символ дня: леопард

Характеристика: хороший день для того, чтобы отложить в сторону профессиональные дела и уделить время своему хобби — возможно, со временем оно станет бюджетообразующим занятием.

Бизнес и финансы: можно заниматься продажами, покупки лучше отложить.

Личная жизнь: свидание лучше не назначать — оно может показать скучным.

Здоровье: нельзя допускать переохлаждения ушных раковин.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.

Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. Можно убирать растения на семена.

20 сентября

Символ дня: древо познания

Характеристика: любые дела этого дня оставят чувство неудовлетворенности — не стоит принимать такое ощущение близко к сердцу, оно обусловлено не реальной ситуацией, а влиянием Луны.

Бизнес и финансы: бизнес-проекты этого дня довольно быстро принесут солидные дивиденды.

Личная жизнь: встречи с друзьями и романтические свидания лучше отменить.

Здоровье: болезни этого дня могут стать хроническими, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на структуре волос — они могут стать тонкими, сухими и ломкими.

Спорт: в зале стоит отдать приоритет умеренной физической нагрузке — например, йоге или пилатесу.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел. Можно заготавливать листья лекарственных растений.

Ранее дважды победитель «Битвы экстрасенсов», Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на сентябрь для всех знаков зодиака.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter