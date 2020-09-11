Минские соглашения выполнить невозможно, — Кравчук

Минские соглашения, о который речь идет уже 6 лет, выполнить невозможно в связи с различными позициями Украины и России в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Первый президент отметил, что выходом из сложившейся ситуации может быть «нормандский формат».

«Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены с учетом понятных причин. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. Нужно искать выход нормандском формате», — цитирует НВ слова экс-президента.

Кравчук отметил, что после сегодняшней встречи советников лидеров стран «нормандской четверки», должен состояться новый саммит лидеров Германии, Франции, Украины и России, во время которого будет решаться вопрос Донбасса.

Как сообщали «ФАКТЫ», на сегодняшних переговорах в Берлине встретятся глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Основными темами для обсуждения будет подготовка к скорейшему проведению саммита четверки и режим «тишины» на Донбассе.

Украинская делегация также будет поднимать и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников.

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