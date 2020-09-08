12 сентября 2020

Поговорим мы сегодня с вами, друзья мои, на тему весьма щекотливую, но в нашей жизни, увы, неизбежную. О деньгах. И хотя, казалось бы, повод — Международный день вязания крючком — напрямую с темой нашего разговора не связан, я всё-таки продолжу, попытавшись объяснить вам всё по порядку. Понятное дело, что ни к искусству вязания крючком, ни к умению пошива костюмов и платьев моя многолетняя творческая деятельность никакого отношения не имеет, и всё же смею утверждать — журналистика и пошив одежды во многих смыслах схожи. Согласитесь, без умения находить подходящий материал, умело его кроить и талантливо выдавать конечный результат ни в одной, ни в другой профессии успешным не станешь. А если уже достиг определённых вершин, то и цену себе начинаешь понимать. Не набивать её, как отдельные умельцы пытаются делать, а демонстрировать очевидное для всех. И когда даже в нынешнее трудное время некоторые контрагенты удивляются, почему «ФАКТЫ» практически не снижают цену на размещение рекламы, мы продолжаем стоять на своём: хотите получить качественный товар — извольте платить по нашему счёту…

Одна девушка решила заказать у известного портного нарядное платье. Приближался торжественный в её жизни день, и она по совету подруг обратилась к мастеру, который всегда выполнял заказы и красиво, и качественно. Вот только высокая цена её несколько смущала.

— Что-то вы слишком много запрашиваете за пошив платья, — вслух рассуждала капризная заказчица. — Если к стоимости ткани прибавить стоимость и ниток, и иголок, и даже ножниц, которыми вы будете производить раскройку, всё равно получается вдвое дешевле…

— Ну, что ж, — неожиданно согласился с её доводами старый мастер, — я снижу стоимость заказа ровно в два раза. А теперь давайте снимем мерки — и через два дня посыльный доставит вам заказ прямо домой.

За эти два дня девушка все уши подругам прожужжала, рассказывая, как лихо удалось ей сбить цену на заказ у всем известного портного. Не очень-то поверившие в эту историю подруги в назначенное время собрались у заказчицы дома, чтобы посмотреть, как будет выглядеть платье, о котором все вокруг только и говорили. Посыльный появился у дверей с большой коробкой в руках. Все замерли в ожидании чуда.

Но, как только девушка торжественно открыла коробку и извлекла оттуда раскроенную ткань, нитки, иголки и несколько пар профессиональных ножниц, подруги от удивления тихо ахнули.

В гневе бросившись в мастерскую, заказчица, плохо сдерживая себя, обратилась к портному:

— Как вы посмели меня обмануть?!

— Извольте, сударыня, в чём же обман? — спокойно спросил мастер, отложив в сторону чьё-то платье. — Я ведь сложил в коробку всё, что вами было перечислено. Ну, а если там чего-то недостаёт, то, может быть, это как раз то, за что вы забыли заплатить?..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.