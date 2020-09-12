Близнецов ждет заманчивое предложение, а деву — отдых: гороскоп на 12 сентября

Суббота, 12 сентября, — день обещает быть очень интересным и разнообразным, скучать сегодня точно не придется.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Благодаря приливу сил и энергии сумеете без проблем решить многие задачи. Постарайтесь не вмешиваться в чужие проблемы, из-за этого могут возникнуть серьезные разногласия с окружающими.

ТЕЛЕЦ

Активность ваших действий сегодня целиком и полностью будет зависеть от настроения. Избегайте любых споров и обходите стороной тех, кто любит постоянно жаловаться на судьбу.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено поступление какого-то очень заманчивого предложения. Прежде чем дать согласие, стоит все же хорошенько взвесить все «за» и «против». Будьте осторожны в высказываниях, чтобы не ранить близких вам людей.

РАК

Скорее всего, придется заниматься совершенно не свойственным для вас делом. Благодаря позитивному настрою вы сумеете справиться с поставленными задачами. Сегодня весьма полезными для вас окажутся водные процедуры.

ЛЕВ

Проанализировав и правильно оценив ситуацию, сумеете добиться успеха в решении даже самых сложных вопросов. Старайтесь только правильно распределить свои силы. Уделите пристальное внимание состоянию почек и суставов.

ДЕВА

Не поддавайтесь сиюминутным порывам и не спешите жечь за собой мосты — ни к чему хорошему это не приведет. В этот день нежелательно что-либо начинать, по возможности, посвятите его полноценному отдыху.

ВЕСЫ

Благоприятный день, который подарит яркие краски и положительные эмоции. Не спешите сегодня раздавать обещания, выполнить их окажется непросто.

СКОРПИОН

Не бойтесь проявлять инициативу и смотрите вперед с оптимизмом. От вашего настроя сейчас во многом будет зависеть будущее. Уделите пристальное внимание семье и детям.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас лучшим отдыхом для вас станет смена деятельности. На вашем пути могут возникнуть какие-то непредвиденные трудности, но вам удастся довольно быстро их устранить.

КОЗЕРОГ

Предстоит немало дел, постарайтесь все выполнять без спешки и суеты. Берегите свой кошелек, сегодня желательно приобретать только предметы первой необходимости.

ВОДОЛЕЙ

К воплощению в жизнь задуманного следует подойти с другой стороны. Ищите альтернативные варианты реализации своих идей — и успех не заставит себя долго ждать. Будьте аккуратны с финансами, не стоит сегодня брать деньги в долг.

РЫБЫ

Вы можете быть подвержены частым перепадам настроения, справиться с этой проблемой поможет занятие по душе. Неплохо будут идти дела, связанные с финансами или недвижимостью, также сегодня можно приступать к ремонту.

Хорошего вам дня!

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