В ЦИК допустили проведение местных выборов на Донбассе и назвали условие

В 18 отдельных территориальных громадах Донбасса могут состояться местные выборы весной следующего года. Об этом во время шестого «Донбасс Медиа Форума» заявил член ЦИК Сергей Постивый.

По его словам, для этого соответствующие выводы должны предоставить Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации.

«Мы выходим из того, что выборы могут быть назначены в любой момент… Получив выводы ВГА о том, что соответсвующие территории не содержат угроз как реальных, так и потенциальных, и на таких территориях можно назначать выборы, ЦИК стопроцентно отреагирует», — сказал Постивый, уточнив, что действующий Избирательный кодекс позволяет назначать выборы дважды в год — осенью и весной.

В свою очередь, глава правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская считает, что выборы во многих из этих 18 громад можно провести раньше, не дожидаясь весны. По ее словам, у людей вызвала недоверие процедура отмены выборов в этих громадах, в который в 2019 году состоялись президентские и парламентские выборы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в результате встречи советников стран «нормандской четверки» в Берлине, Украина согласилась выполнить требование Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах в части проведения их на оккупированной части Донбасса, что вызвало негативную реакцию общества.

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