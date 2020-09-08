13 сентября 2020

Сегодня я решил вам рассказать невероятную историю о совершенно уникальной женщине, родившейся в этот день, 13 сентября 1819 года. Ничего подобного о музыкантах слышать прежде мне не приходилось. И если, как и многим другим любителям классической музыки, имя композитора и пианиста Роберта Шумана мне было хорошо знакомо, то имя Клары Шуман, его жены и первой исполнительницы его произведений, к сожалению, не говорило ни о чём. И к сожалению, и к стыду. Ибо, оказывается, в своё время Клара Шуман была куда известнее своего любимого супруга. Чем, спросите вы? Своим блистательным исполнительским мастерством и не менее блистательным списком музыкальных произведений собственного сочинения, которыми восхищалась вся Европа в эпоху романтизма.

Итак, история о сумасшедшей любви. Сначала отца к дочери. После того, как жена оставила на попечение лейпцигского преподавателя музыки Фридриха Вика пятерых детей и уехала в Берлин с новым кавалером (которому, кстати, вскоре родила ешь четырёх деток), Вик всю свою жизнь решил посвятить музыкальной карьере своей 5-летней дочери Кларе. Он лично давал ей уроки игры на фортепиано и скрипке, обучал её пению, теории и композиции. Пока она была маленькой, он даже вёл за неё дневник, который писал от имени Клары. Он видел себя в роли импресарио девочки, начавшей с 9 лет давать концерты сначала в Лейпциге, а затем в Париже, Вене, Берлине. Её редким дарованием восхищались Паганини, Шопен, Лист, Мендельсон. Послушав на концерте в Веймаре бравурную пьесу Анри Герц в исполнении тогда ещё 11-летней Клары Вик, великий Гёте передал девочке медаль со своим портретом, сопроводив подарок запиской: «Для талантливейшей Клары Вик». А Николо Паганини во время того же тура предложил Кларе выступать с ним на одной сцене.

А теперь о сумасшедшей любви другой, следующей. Одарённый молодой пианист Роберт Шуман, став свидетелем выступления Клары в замке Кольдиц, был настолько восхищён её игрой, что попросил разрешения у своей матери прекратить юридическое образование и брать уроки музыки у отца Клары. Увлечение девушкой быстро переросло у Роберта в горячую страсть. Чувство это оказалось взаимным. Но молодым людям пришлось долго и упорно преодолевать сопротивление Фридриха Вика, поначалу категорически выступавшего против их брака. Однако ровно 180 лет назад, в сентябре 1840 года, городской суд Лейпцига дал согласие на бракосочетание Роберта Шумана и Клары Вик, взявшей фамилию мужа.

Её жизнь была и счастливой, и несчастной одновременно. Разъезжая в сопровождении мужа с гастролями по всей Европе и везде находя восторженный приём ценителей её уникального исполнительского мастерства, Клара порой испытывала на себе творческую ревность Роберта, из-за болезни правой руки вынужденного отказаться от игры на фортепиано. Она родила от него восьмерых детей. Но вскоре ей суждено было пережить смерть и мужа, и четверых детей. Только участие в её судьбе композитора Иоганна Брамса и продолжающиеся регулярные гастроли помогли Кларе Шуман сохранить душевное спокойствие. Последний свой концерт она дала 12 марта 1891 года в возрасте 71 года! А через несколько лет её не стало… В Германии Клару Шуман до сих пор вспоминают как знаменитую пианистку и одного из лучших педагогов фортепиано в немецкой истории. До введения в обиход евробанкнот портрет Клары Шуман красовался на крупной купюре в 100 дойчемарок. А это о чём-то говорит…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.