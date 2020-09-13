Украина усилила охрану границы накануне белорусско-российских учений (видео)

Государственная пограничная служба Украины продолжает поддерживать усиленные меры безопасности на границе с Беларусью. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины. Ранее в Украину попали белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов.

«На сегодня ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной. Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений „Дозор“ и Кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера „Safe Boat 27“», — сообщили пограничники.

Мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

«Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов», — сообщили в Госпогранслужбе.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил, что Украина готова к проведению Россией и Беларусью масштабных военных учений «Кавказ-2020», которые, по мнению некоторых военных, могут быть использованы, в том числе, для вторжения в Херсонскую область с целью обеспечения оккупированного Крыма водой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Украина обещала белорусам льготный режим пересечения границы, но тех, кто решил воспользоваться возможностью, ждал неприятный сюрприз. Украинские пограничники в аэропорту объяснили прибывшим, что постановление о закрытии границ с 28 августа распространяется и на белорусских граждан.

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter