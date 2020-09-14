К кому поедет Путин, когда десятки тысяч россиян будут протестовать на улицах Москвы, — Портников

14 сентября в Сочи в формате тет-а-тет встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Визит белорусского президента проанализировал в Telegram известный журналист Виталий Портников, напомнив, как в дни первого Майдана на такие же встречи с Путиным летал в Россию Леонид Кучма, а в дни второго Майдана летал Виктор Янукович.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным. Эти переговоры можно назвать полностью секретными, президенты будут беседовать тет-а-тет. И по результатам встречи не планируется подписывать какие-либо документы. Но дело, конечно же, не в документах. Мы хорошо помним, как в дни первого Майдана на такие же встречи с Путиным летал в Россию Леонид Кучма. И как в дни второго Майдана летал на такие же встречи Виктор Янукович. Также не подписывали никаких конкретных документов. Но цель этих визитов, как и поездки Лукашенко, была общая — противостоять собственному народу.

Еще недавно Лукашенко пытался маневрировать между Россией и цивилизованным миром, Россией и Китаем. Встречал в Минске высокопоставленных американских чиновников. Говорил о диверсификации энергетических поставок. Но всё это имело значения только до того дня, когда обнаружилось, что белорусский народ больше не желает жить под властью своего анахроничного правителя. Что белорусы больше не хотят закрывать глаза на систематическую фальсификацию результатов выборов в своей стране. Что режим Лукашенко, как это бывает с любыми автократическими режимами, окончательно себя исчерпал.

И тут же выяснилось, что у Лукашеноа только один союзник в этом мире — Путин. Потому что у Путина точно такой же анахроничный отвратительный режим, точно такие же фальсификации. И, между прочим, точно такие же граждане, которые терпят-терпят, а в один прекрасный день так же восстанут и снесут Путина с его камарильей так, что мало не будет ни правителю, ни его стае, ни окружающему миру.

Поэтому Путин живет, а постоянном страхе перед демократией и собственным народом. И это смертельный страх. Поэтому он и готов сегодня поддержать Лукашенко, несмотря на очевидную антипатию к белорусскому президенту, который, невзирая на постоянные уговоры, так и не согласился на уничтожение своей страны и ее присоединение к облезлой путинской империи. Может, согласится сейчас, чтобы белорусам и всем остальным всё окончательно стало ясно и про Лукашенко, и про Россию.

Главный вопрос, между тем, даже не в ликвидации белорусского суверенитета. С чем бы ни согласился Лукашенко, это будет лишь временное решение для его страны. Главный вопрос: к кому поедет Путин, когда десятки тысяч россиян будут протестовать на улицах Москвы и других городов его страны, когда ОМОН не будет справляться, а функционеры «Единой России» начнут паковать чемоданы для бегства из страны или переезда в следственный изолятор. Мы понимаем, кто может помочь белорусскому диктатору, но кто же поможет российскому?" — написал Портников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя встречу Путина и Лукашенко, заявила, что достигнутые в Сочи договоренности будут нелегитимными.

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