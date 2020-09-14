Эксперт назвал угрозу независимости НБУ под руководством Кирилла Шевченко
Несмотря на то, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на словах продолжает курс Якова Смолия на сохранение независимости НБУ, его назначение вызвало беспокойство у западных партнеров. Одним из возможных отклонений от курса политтехнолог Алексей Курпас назвал «запуск печатного станка».
В то же время экономический аналитик Максим Пархоменко считает, что Кирилл Шевченко — не самостоятельная фигура.
«Учитывая содействие президента, которое предшествовало назначению главы НБУ, Кирилл Шевченко не может быть самостоятельной фигурой. При принятии решений, которые могут идти вразрез с программой НБУ, он их будет выполнять, зная, что его может ожидать судьба Смолия. И главное для него — не перечить общей политике, которую проводит правительство», — заявил Пархоменко.
Алексей Курпас отметил, что на сайте НБУ в разделе биографии Кирилла Шевченко можно увидеть пробел в его трудовой деятельности с апреля 2010-го по апрель 2011-го. Тогда, по информации Курспаса, Шевченко занимался ПАО «Терра-Банк» — был его совладельцем, руководителем и якобы «похоронил его путем вывода средств за рубеж». Отношение к этому банку он имел вплоть до лишения его лицензии в 2014 году.
«Затем Кирилла Шевченко избрали в правление АБ «Укргазбанк», он занял место главы правления финучреждения, и там также «могли проворачивать схему с выводом денег», — утверждает автор в своей статье «Конец независимости НБУ при Кирилле Шевченко?» на сайте «Цензор.НЕТ».
По его словам, якобы схема работала путем осуществления транзакций на счета физлиц за услуги, которых те не оказывали, а ущерб оценивался в 200 миллионов гривен.
Также Курпас отметил тот факт, что при вступлении на пост главы Нацбанка Шевченко не указал в декларации средства и ценности на 100 млн грн. «Забыл», — как пишет автор.
«Эти эпизоды, вследствие того, что до сих пор не завершены, могут быть использованы для давления на главу Нацбанка. В собственных интересах Шевченко было бы поставить точку в вопросах с „Терра Банком“, „Укргазбанком“ и ФЛП, сняв с себя обвинения. Однако, похоже, это не в сфере его возможностей. Зато, похоже, есть те, кому выгодно держать главу НБУ в „подвешенном“ состоянии», — говорится в блоге на сайте «Цензор.НЕТ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»62
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