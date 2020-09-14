Борьба за снятие арестов с акций ПАТ «Мотор Сiч» продолжается: Вячеслав Богуслаев не явился в суд

В понедельник, 14 сентября, в Шевченковском районном суде Киева рассматривалось ходатайство представителей крупного акционера ПАТ «Мотор Сiч» о снятии ареста с акций этого предприятия. Главной интригой этого заседания было вызов на него в качестве свидетеля известного хозяйственного и политического деятеля президента ПАТ «Мотор Сiч» Вячеслава Богуслаева. К сожалению, Вячеслав Александрович в суд не явился. Хотя вряд ли не знал, что его туда приглашают.

— О вызове Богуслаева в Шевченковский суд сообщили ведущие средства массовой информации, — говорит адвокат Александр Максименко. — Мы сделали все от нас зависящее, чтобы вручить Богуслаеву повестку. Для этого мы направили на его место работы — в ПАТ «Мотор Сiч» — соответствующее уведомление по электронной почте, а также отослали письмо обычной почтой. На предприятии письмо получили, а значит были обязаны передать его Богуслаеву. Кроме того, один из наших адвокатов поехал в Запорожье, где находится «Мотор Сiч», чтобы лично вручить повестку Богуслаеву по месту работы. К сожалению, адвоката к нему не пустили. Ввиду того, что Богуслаев не явился на заседание, прошу суд вызвать его повторно и перенести судебное заседание не менее, чем на полторы недели — чтобы было достаточно времени для вручения повестки.

Однако судья отказалась это сделать, заявив, что адвокаты (???) должны были обеспечить явку Богуслаева. Она продолжила рассмотрение ходатайства о снятии четырех арестов с акций ПАТ «Мотор Сiч».

Выслушав доводы адвокатов, доказывавших безосновательность ареста акций, судья удалилась в совещательную комнату. Вернулась примерно через полчаса и объявила свое решение: «В ходатайстве о снятии ареста с акций отказать».

— На предыдущем заседании мы настаивали на вызове в качестве свидетелей ряда ответственных лиц ИЗ АМКУ, СБУ, ОП, КМУ, которые могли бы пояснить, какой смысл государству в наложении ареста на акции «Мотор Сiч», — заявил журналистам Александр Максименко. — Суд согласился вызвать только одного их них — Богуслаева. Но и он, увы, не явился.

Адвокат напомнил, что арест акций «Мотор Сiч» продолжается уже более 3 лет: «Арест наложен в рамках уголовного дела. По этому делу до сих пор никому не предявлены обвинения. Скорее всего, дело никогда так и не дойдет до суда. Цель ареста — заморозить ситуацию, не дать возможности законным владельцам акций пользоваться своими имущественными правами: назначать руководство предприятие, определять его стратегию развития. Что дальше? Мы продолжим борьбу — подадим следующее ходатайство о снятии ареста с этих акций».

Адвокат Екатерина Шапран подчеркнула, что арест акций резко негативно отразился на экономических показателях работы «Мотор Сiчi»: «Возникла угроза закрытия этого предприятия из-за того, что оно не в состоянии выплачивать дивиденты».

Напомним, 14 августа заседание в Шевченковском районном суде по ходатайству о снятии ареста с акций предприятия закончилось отводом судьи.

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