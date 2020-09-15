Активный день: гороскоп на 15 сентября для всех знаков зодиака

Во вторник, 15 сентября, ожидается активный деловой день. Однако с принятием важных решений не стоит спешить. «ФАКТЫ» публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 15 сентября.

ОВЕН

День хорош для обдумывания планов на будущее. Также можно браться за новые дела. В семейных отношениях старайтесь следить за своими высказываниями, чтобы не обидеть ненароком близких людей.

ТЕЛЕЦ

Ожидается неплохой день. Однако возможны разногласия с окружающими из-за вашего нежелания слышать других. Вечер желательно провести в спокойной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды говорят, что вам представится шанс обогатиться. Но они умалчивают, касается это чего-то духовного или материального. Не торопитесь с принятием важного решения и будьте бдительны при проведении финансовых операций.

РАК

Старайтесь держать ситуацию под контролем и тщательно взвешивайте принимаемые решения. Импульсивные и необдуманные действия ни к чему хорошему не приведут.

ЛЕВ

День обещает удачу во многих делах, но все же их результат будет напрямую зависеть от вашего настроения. Так что с утра пораньше стоит настроиться на положительный лад.

ДЕВА

Ожидается достаточно стабильный день, не сулящий потрясений. Неплохо пойдут дела у людей творческих, они смогут воплотить в жизнь несколько интересных идей.

ВЕСЫ

Старайтесь держаться подальше от агрессивно настроенных людей, их поведение может негативно отразиться на вашей нервной системе. День хорош для начала ремонта или переезда на новое место жительства.

СКОРПИОН

Неожиданно могут возникнуть проблемы, для решения которых потребуется сдержанность и благоразумие. Берегитесь травм, чаще смотрите себе под ноги.

СТРЕЛЕЦ

Не кажется ли вам, что вы бегаете по кругу? Стоит все-таки остановиться, передохнуть и осмотреться. Может, и новый путь для себя найдете.

КОЗЕРОГ

Дела служебные потребуют, скорее всего, полной отдачи сил. Рассчитывать на чью-либо помощь не стоит, если хотите получить отличный результат от проделанной работы.

ВОДОЛЕЙ

Не время для подвигов, поэтому не пытайтесь решить все дела скопом. Займитесь тем, что вам будет даваться без особого труда. В личных отношениях гороскоп советует быть решительнее.

РЫБЫ

Девиз дня: вижу цель — не вижу препятствий. Действуйте без оглядки, не слушая ничьих советов. Держитесь подальше от сплетен и интриг. Вероятнее всего, вас попытаются втянуть в разбирательство, к которому вы не имеете никакого отношения.

Хорошего вам дня!

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