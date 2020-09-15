Названо лучшее итальянское фраголино

В рамках определения лучших итальянских напитков прошла дегустация итальянских игристых вин фраголино. Участники сравнивали более 6 образцов разных брендов. Виноделы и сомелье, опираясь исключительно на свой высокопрофессиональный вкус, выбрали лучшее фраголино. Известный итальянский бренд Villa Mare получил максимальное количество баллов.

«Особенностью „Фраголино Villa Mare“ является использование в производстве 100% итальянского винограда. А благодаря натуральной вытяжке из свежих ягод земляники достигается идеальное сочетания вкуса и аромата во всем известном и популярном напитке», — рассказали представители бренда.

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