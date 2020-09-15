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Политика

Рынок земли можно вводить, когда будут кредиты под 2–3 процента, — Игорь Палица

17:40 15 сентября 2020
продажа земли
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Рынок земли в Украине можно вводить только тогда, когда нынешние владельцы паев получат равные возможности с большим капиталом, а государство сделает невозможным рейдерство и беспредел в этой сфере. Об этом во время форума сторонников партии «За майбутнє» в Одессе заявил лидер политсилы Игорь Палица.

«В Украине сегодня 40% «белых пятен» в Геокадастре, а президент и монобольшинство уже хотят продавать эту землю. Кому? Иностранцам. Как это будет происходить, я скажу: на одно «белое пятно» будет четыре акта и начнется война. Как в «Кайдашевій сім'ї — за каждый кусочек этой земли», — считает народный депутат.

Игорь Палица отмечает, что рынок земли нельзя вводить, пока государство не создаст для этого необходимые условия.

«Народные депутаты из группы „За майбутнє“ не голосовали за этот закон и обратились в Конституционный суд, чтобы прекратить продажу земли, пока она не станет цивилизованной. Имеют право продавать землю люди, у которых есть паи? Имеют. Но только тогда, когда у них будет альтернатива. А она заключается в возможности взять кредит под ведение собственного хозяйства. Не под 15%, а под 2−3%, как в Европе. Как у тех капиталистов, которые придут сюда покупать их землю», — заявил политик.

Он также отметил, что одним из важных аспектов этих условий является безопасность и защищенность рынка.

«Вот когда у них будет такая возможность, когда прокурор, полицейский или СБУ-шник будут бояться даже близко к ним подойти, если они не нарушают закон… Только тогда это все можно выводить на цивилизованный рынок земли», — подчеркнул Игорь Палица.

Ранее народный депутат, лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица заявил, что экономика Украины больше не выдержит жесткого карантина, поэтому отечественным больницам следует готовиться к серьезной нагрузке из-за эпидемии COVID-19.

Фото в заголовке latifundist.com

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