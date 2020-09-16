Украинский банк «Січ» кредитовал сделку при приватизации отеля «Днепр»

Во время сделки по приватизации отеля «Днепр» украинский банк «Січ» кредитовал его покупателя. Об этом говорится в сообщениях финансовых учреждений, опубликованных в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Покупателем госимущества выступило ООО «Смартленд». Сумма кредита не разглашается, однако известно, что она будет составлять менее 50% от стоимости самого банка.

Банк «Січ» был основан в 2011 году. По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк занимал 36-е место среди действующих в стране банков. Его стоимость оценивается в 1,941 миллиарда гривен.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал аукцион по продаже столичной гостиницы «Днепр» подтверждением того, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.

Также сделка по продаже отеля «Днепр» признана самым успешным примером приватизации государственного имущества. На торгах сумма в несколько раз превысила начальную стоимость отеля и составила 1,1 миллиарда гривен. Сделка была признана законной всеми соответствующими государственными ведомствами, а вырученные средства переведены в госбюджет Украины.



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