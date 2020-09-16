Курс доллара уже выше 28 гривен: чего ждать дальше

В начале недели курс доллара вплотную подошел к отметке 28 гривен. Как и прогнозировали эксперты, этот рубеж был перейден и доллар уже стоит дороже 28 гривен. Да и курс евро резко пошел вверх. С понедельника, 14 сентября, американская валюта подорожала на 16 копеек, а европейская — на 27 копеек. Так, 16 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,06 грн за доллар и 33,34 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается девальвация гривни на 15−25 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,00 грн, купить — по 28,20 грн; евро — сдать по 32,95 грн, купить — по 33,43 грн. Эксперты не скрывают, что гривня может продолжить девальвировать. И для этого есть определенные причины.

«За неделю курс доллара к гривне продолжил свой рост во всех сегментах валютного рынка в среднем на 1,1%, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,80 грн до 28,06 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время поднялись до 28,10— 28,12 грн, прибавив 1%. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,60—27,80 грн до 27,95—28,15 грн (+1%). При этом разница между курсами продажи и покупки расширилась за счет более быстрого роста курса покупки.

Пройдя отметку на уровне 28 грн за доллар, многие ожидают продолжение девальвации, из-за чего и придерживают валюту на своих счетах. Этот факт формирует небольшой дефицит доллара на рынке, что толкает курс вверх. На наличном рынке гривня к концу этой недели перейдет к отметке 28,35 грн за доллар. Межбанк в течение недели выйдет на уровень в 28,25 грн за доллар", — прогнозирует Пархоменко.

На стабильность украинской валюты оказывает влияние и обеспокоенность Международного валютного фонда из-за политической и экономической ситуации в стране.

«Курс гривни в среду, 16 сентября, торгуется на уровне 28,14 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Вчерашний ажиотажный спрос все еще подогревает рынок. Выход Нацбанка с интервенциями во второй половине дня смог стабилизировать ситуацию и курс на отметке 28,1 грн за доллар.

Если продавцы не будут уверены, что курс стабилизируется на достигнутых уровнях, они будут придерживать валюту от продажи. А покупатели, у которых горят сроки по оплате импорта, а также спекулянты будут давить на гривню.

В целом фон для гривни остается негативным. Результаты размещения облигаций накануне, как и ожидалось, слабые. Бюджет с рекордным дефицитом в 6% раскритикован. Кроме того, Международный валютный фонд обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. К ним относятся, в частности, ситуация вокруг «ПриватБанка», ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления, а также зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления, и некоторые другие. Кроме того, МВФ обеспокоен нецелевым использованием средств из Фонда по борьбе с коронавирусом. Очевидно, что на МВФ ориентируются и другие кредиторы, поэтому такие заявления весьма негативны для гривни.

Курс гривни в ближайшее время, вероятно, попытается закрепиться вблизи отметки 28 грн за доллар, где и будет консолидироваться с колебаниями плюс-минус 10 копеек. Если же Нацбанк будет бездействовать, гривня продолжит девальвировать", — считает Шевчишин.

Эксперты отмечают, что национальная валюта сейчас переживает самый тяжелый момент в нынешнем году.

«Вчерашний день для украинской гривни был одним из наиболее тяжелых со времени начала жесткого карантина в марте этого года, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — С наступлением осени шла девальвация национальной валюты, а НБУ умудрялся еще и выходить с покупками доллара. Лишь в пятницу прошлой недели государственный «Укргазбанк» начал продавать валюту, а вчера во второй половине дня и сам регулятор вышел с продажами по курсу 28,11 грн за доллар. Объем сделок составил около 20 млн долларов, такую же сумму Нацбанк выкупал на торгах 7 сентября. Торги закрылись на отметке 28,11 грн, курс евро укрепился сильнее, чем ожидали, — до 33,38 грн.

Также Минфин провел аукцион по размещению номинированных в гривне облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения 6 месяцев и 24 месяца, а также в долларах со сроком обращения 12 месяцев. Всего было привлечено в бюджет 6,025 млрд грн. Расчеты по этим операциям пройдут сегодня, что создаст спрос на национальную валюту. Но главными будут действия НБУ. Ожидается, что монетарные власти попытаются опустить курс ниже 28 грн. Крупные продавцы готовятся к платежам в бюджет и могут воспринять сигнал Нацбанка как руководство к продажам.

В ближайшее время курс доллара к гривне ожидается в ценовом диапазоне 27,90—28,10 грн, а курс евро к гривне имеет потенциал для роста до 33,50 грн", — утверждает Гойлов.

Стоит отметить, что НБУ принял постановление, связанное с новым законом о финансовом мониторинге, согласно которому уже в сентябре нынешнего года заработали новые правила обращения банков с клиентскими счетами. Они регулируют ряд вопросов по открытию, закрытию счетов и депозитов. Причем в некоторых случаях банк сможет ограничивать распоряжение средствами, находящимися на счете.

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