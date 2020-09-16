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Политика

Партия «За майбутнє» лидирует в центральных регионах, — соцопрос

14:48 16 сентября 2020
соцопрос
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Политическая партия «За майбутнє», созданная лишь в мае этого года, уже вышла в лидеры местных выборов в центральных регионах. В частности, партия удерживает абсолютное лидерство в Черкасской области. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Так, на выборах в Черкасский областной совет за партию готовы проголосовать 21,5% среди тех, кто определился и собирается голосовать. Это самый высокий показатель поддержки в области.

Также, согласно результатам опроса, жители Черкасс готовы поддержать партию на выборах в городской совет — за нее собираются проголосовать 32,9% опрошенных. На втором месте партия «Слуга народа», которую готовы поддержать лишь 13,3% опрошенных.

Среди всех кандидатов в градоначальники лидирует действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Кандидата от партии «За майбутнє» поддерживает рекордное большинство горожан — 56,5% среди тех, кто определился и собирается голосовать.

Напомним, во время проведения Открытого форума сторонников партии «За майбутнє» ее лидер, действующий народный депутат Игорь Палица, заявил, что его команда будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольщины.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» в Черкасской области на протяжении 10−15 сентября 2020 года среди жителей от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в том числе 658 респондентов — областной центр (погрешность не более 3,8%). Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face).

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