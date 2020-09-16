Предложение Степанову идти на выборы поступило от президента, и он не мог отказаться, — эксперт

Для президента Владимира Зеленского сейчас главное — это победа на местных выборах, именно поэтому он обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой участвовать в избирательном процессе в Одесской области. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Кирилл Молчанов.

«Очевидно, что это прямая просьба президента, в которой глава МОЗ не смог отказать. Для Зеленского сейчас задача номер один — это местные выборы. Если на них „Слуга“ проиграет, то тезис о всеобщей, 73-процентной, поддержке курса президента теряет актуальность. Оппоненты Зе, наоборот же, будут вовсю использовать эту историю и говорить о том, что Зеленский растерял свою популярность», — написал эксперт.

По мнению Молчанова, по этой причине президент организовал большую поездку по регионам, во время которой инспектирует новые объекты и стройки, а также начал перестановки внутри команды.

«Понятно, что раскрученных имен в СН, которые имели бы вес в регионах, не так много. Поэтому усиливаются теми людьми, которые есть. По этой причине Зеленский уговаривал главу Ровенской ОГА идти в мэры Ровно, а Степанова — отправил усиливать команду в Одесскую область», — прокомментировал эксперт.

При этом Молчанов отметил, что это правильная тактика, поскольку у Степанова есть бэкграунд работы в Одессе, а у Коваля появилась узнаваемость в Ровно.

«Вероятно, они действительно смогут победить в этих регионах. Единственный вопрос: хватит ли у Зеленского министров на все остальные регионы?» — задает вопрос Кирилл Молчанов.

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