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Политика

Кто возглавит Одессу после выборов? Политолог сделал свой прогноз

22:00 16 сентября 2020
выборы
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

На местных выборах в Одессе основная борьба за пост мэра разразится между действующим городским головой Геннадием Трухановым и потенциальным кандидатом от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Дмитрием Голубовым. «Слуг народа» в городе ждет проигрыш. Таким прогноз обнародовал политолог Александр Лазарев.

«Слуга» Филимонов, по сути, является удобным техническим кандидатом для мэра Труханова, ведь рейтинг Филимонова не преодолевает 4,5%… Но победа Труханова под вопросом. Ведь есть кандидаты, которые, с учётом их личной репутации и репутации выдвигающей их партии, могут, как говорил один из мэров, умножить на ноль ожидания центральной власти. Я говорю о партии ОПЗЖ, которая имеет сильнейшие позиции в Одессе, и о возможном кандидате от этой партии Дмитрии Голубове", — отметил Алексендр Лазарев.

По словам политолога, высокие рейтинги партии «Оппозиционная платформы — За Жизнь» в южном регионе, а также рейтинг бывшего нардепа Дмитрия Голубова, которого активно поддерживают одесситы, может вывести этого кандидата во второй тур и даже обеспечить ему победу.

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