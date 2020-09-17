У Стрельца будет много работы, а у Близнецов — интересное знакомство: гороскоп на неделю

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ОВЕН. Нынешний период хорош для запуска новых проектов, расширения сферы деятельности, восстановления утраченных связей. Звезды советуют избегать риска, иначе можете попасть в неловкое положение или лишиться солидной суммы.

ТЕЛЕЦ. Предстоит многое сделать. Однако рассчитывать на чью-либо помощь не стоит: в последний момент вас могут подвести, не выполнив данное обещание. Избегайте эмоциональных и физических перегрузок, они могут негативно сказаться на вашем здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды приготовили для вас много приятного, в том числе и интересное знакомство. Не исключена дальняя поездка, из которой сможете извлечь что-то полезное для себя. Выходные посвятите полноценному отдыху.

РАК. Старайтесь почаще прислушиваться к подсказкам своей интуиции, они окажутся очень кстати. Смелые и оригинальные решения помогут добиться желаемых результатов. Одиноким представителям знака следует повнимательнее присмотреться к новым знакомым.

ЛЕВ. Гороскоп говорит, что этот период может оказаться для вас неоднозначным и противоречивым. С одной стороны, многое сумеете успеть и многого добиться, а с другой — не исключены трудности с различных сферах деятельности, в том числе и с финансами.

ДЕВА. Это подходящее время для выполнения сложной и ответственной работы. Удастся легко найти единомышленников и привлечь на свою сторону влиятельных людей. В семейных отношениях старайтесь уступать и не давите своим авторитетом.

ВЕСЫ. Для профессиональной деятельности данный период окажется очень благоприятным, даже несмотря на то, что могут возникать какие-то трения с коллегами. Можно также отправляться за крупными покупками. Берегите зрение, постарайтесь уменьшить нагрузку на глаза.

СКОРПИОН. Неплохой период для различных начинаний. Однако ко всему, чем будете заниматься, следует отнестись со всей серьезностью. Даже незначительная деталь может сыграть главную роль в важном деле. Разногласия в семейных отношениях старайтесь решать дипломатическим путем.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет много работы. Причем условия и периоды выполнения поставленных перед вами задач могут довольно часто меняться. Такое положение дел вас вряд ли порадует, но, применив все свои навыки и организаторские способности, сумеете таки достигнуть неплохих результатов.

КОЗЕРОГ. Что-то может пойти не так, как вы себе наметили. Не исключены какие-то преграды, но вам удастся найти способы их устранения. Будьте предельно внимательны на дорогах и берегитесь травм.

ВОДОЛЕЙ. На службе представится возможность в полном объеме продемонстрировать свои профессиональные качества. Удачными будут дальние поездки и крупные приобретения. Один их выходных, скорее всего, придется посвятить решению бытовых вопросов.

РЫБЫ. Не бойтесь кардинальных перемен. Ведь кто не рискует, то не пьет шампанское. В новом деле сумеете быстро добиться успеха. А в личной жизни звезды настоятельно советуют как можно скорее избавиться от комплексов.

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