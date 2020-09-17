Благоприятный день для создания семьи: гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

Пятница, 18 сентября, — благоприятное время для различных начинаний, работы с документами, планирования будущего и заключения брака. Созданная в этот день семья будет крепкой, дружной и сплоченной. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день, а также на неделю и месяц читайте здесь

ОВЕН

День окажется очень продуктивным. Хорошо будут идти дела на службе, также сумеете быстро выполнить данное ранее обещание. Уделите внимание желудочно-кишечному тракту, откажитесь от копченостей и жирной пищи.

ТЕЛЕЦ

Сейчас неплохое время для того, чтобы вернуться к старым проектам — сумеете быстро достичь желаемых результатов. Стабильность в личных отношениях не может не радовать, старайтесь как можно больше времени проводить рядом с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ

Нельзя сказать, что сегодняшний день будет для вас очень удачным. Но все же он сулит что-то приятное и интересное. Правда, обстоятельства могут внести существенные коррективы в ваши планы. Стоит к этому отнестись философски, ведь все, что ни делается, к лучшему.

РАК

День хорош для творчества, не исключены знакомства с интересными людьми, удастся также завязать полезные связи. Алкоголь и тяжелую пищу сегодня лучше не употреблять.

ЛЕВ

Вас ждут успехи на службе. Начальство по достоинству оценит такие ваши качества, как исполнительность, целеустремленность и ответственность. Вечером неплохо бы устроить романтическое свидание.

ДЕВА

Прекрасное время для получения новых знаний и любых начинаний. Можно также назначать деловые встречи и отправляться в дальние поездки. Старайтесь только никуда не опаздывать.

ВЕСЫ

Сегодня вы четко будете понимать, чего хотите и как этого быстрее достигнуть. Вы без труда найдете путь к исполнению заветной цели. В сфере финансов возможен небольшой спад, но уже скоро вы слишком быстро сумеете пополнить свой кошелек.

СКОРПИОН

Придется в основном заниматься бытовыми проблемами, на семейном поприще возможны какие-то изменения. Одиноким представителям знака звезды сулят начало нового романа.

СТРЕЛЕЦ

Следует тщательно и основательно подготовиться к встречам или проведению деловых переговоров. Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся быстро убедить собеседников в правильности ваших мыслей и жизнеспособности представленных идей. Уделите внимание детям, не оставляйте их без присмотра.

КОЗЕРОГ

На профессиональном поприще возможны небольшие трудности, но для их решения не потребуется слишком больших затрат сил. Это прекрасное время для семейных отношений. Нынешний день идеален для тех, кто намерен вступить в брак или сделать предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня мало кто сможет устоять перед вашей искренностью и обаянием. Люди будут сами тянуться к вам, предлагая помощь и услуги. Поэтому вам удастся довольно быстро и без проблем решить все свои вопросы.

РЫБЫ

Предстоит деловой и очень активный день. Он благоприятен для проведения совместных мероприятий, заключения договоров о сотрудничестве. Прежде чем поставить свою подпись на каких-либо документах, следует все внимательно прочитать и тщательно проверить. Будьте аккуратны с финансами, не тратьте слишком много.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на сентябрь от победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter