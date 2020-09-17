Глава Минздрава Степанов прислушался к мэрам городов и внес изменения по карантину

14 сентября министр здравоохранения Максим Степанов провел встречу с мэрами городов относительно карантинных ограничений. После разговора все обязательства, которые на себя взял на себя Минздрав, были вынесены на обсуждение в правительстве 16 сентября и добавлены в Постановление по карантинным мероприятиям. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире «Завтрака с 1 + 1».

«Встреча с мэрами была инициирована мной. Для меня важно, чтобы мы работали в синергии и чтобы все мероприятия и правила, которые рекомендует Минздрав, выполнялись. Ведь согласно закону органы местного самоуправления, местной власти должны это контролировать. Основные вопросы, которые мы обсуждали, касались работы школ, садиков, городского транспорта. Вчера на заседании правительства эти изменения были приняты. Со своей стороны, местные власти пообещали, что все изменения они будут контролировать и соблюдать соответствующие рекомендации по карантинным мероприятиям», — отметил министр.

Максим Степанов также добавил, что после празднований дней городов в Одессе и Днепре решил провести встречу с мэрами, так как массовые мероприятия были организованы без соблюдения каких-либо карантинных правил.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter