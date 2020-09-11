18 сентября 2020

18 сентября 1830 года в Америке состоялось событие, о котором на следующий день написали все ведущие газеты. Впервые в истории состоялось соревнование между паровозом и конным экипажем. Паровоз, созданный американским изобретателем Питером Купером, назывался Tom Thumb, что в переводе с английского означает «Мальчик-с-пальчик». Имя лошади, запряженной в экипаж, история умалчивает. При большом стечении народа локомотив, паровой двигатель которого в качестве топлива потреблял уголь антрацит, должен был продемонстрировать своё очевидное преимущество перед живой силой. Дистанция пролегала от небольшого населённого пункта Райли Таверн до города Балтимор.

Следует заметить, что на первых железных дорогах вагоны (коляски с колёсами для езды по рельсам) тянули за собой лошади. А после изобретения в Англии парового двигателя английские паровозы начали экспортировать в США. Но именно «Мальчик-с-пальчик» стал первым локомотивом американского производства. Теперь ему предстояло продемонстрировать всем мощь новой железнодорожной техники.

Наверное, это было совпадением, но буквально тремя днями раньше, 15 сентября 1830 года, в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородной железнодорожной линии на паровой тяге. В 11 часов 20 минут по 50-километровой магистрали из Ливерпуля в Манчестер отправился изобретённый Джорджем Стефенсоном паровоз под названием «Ракета». Кстати, Стефенсон был и автором проекта самой магистрали, признанной знатоками настоящим шедевром дорожного строительства. В церемонии открытия приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром герцогом Веллингтоном. По сообщениям в газетах, пассажиры поезда, развивавшего на отдельных участках скорость до 30 километров в час (!), были в неописуемом восторге.

Несколько иначе всё происходило 18 сентября в Америке. Вскоре после начала соревнования «Мальчик-с-пальчик»… сломался. Победу безоговорочно одержал конный экипаж. А паровоз после исправления неожиданно возникших технических неполадок всё-таки прошёл дистанцию до конца. И, между прочим, получил весьма высокие оценки специалистов. В память о том событии было принято решение создать точную модель легендарного паровоза (оригинал, к сожалению, сохранить не удалось) и установить её в музее города Балтимора, где она находится до сих пор…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.