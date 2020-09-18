Все кандидаты от «ЕС» в Киевсовет — профессионалы с управленческим опытом работы, — Прокопив

Команда «Европейской Солидарности» — самая сильная и наиболее профессиональная команда, которую может получить Киевсовет. Ведь все кандидаты от «ЕС» в городской совет — профессионалы с опытом управленческой работы. Об этом заявил председатель Киевской городской организации партии «ЕС» Владимир Прокопив в эфире телеканала «Прямой».

По словам политика, приоритетными задачами для партии будут развитие местного самоуправления в столице, эффективная коммуникация с обществом и приближение Киева к европейским стандартам.

«Европейская Солидарность» имеет большой кадровый капитал. Избирательный список в Киевсовет состоит из профессионалов. У многих из них за плечами — опыт управленческой и политической работы. С такой командой у нас точно получится сделать город лучшим. Можете не сомневаться: в следующем созыве Киевского городского совета «ЕС» продолжит воплощение европейских практик в управлении столицы, каких бы усилий нам это не стоило", — сказал Владимир Прокопив.

Он отметил, что «Европейской Солидарности» уже удалось реализовать множество проектов, полезных для города и киевлян. В частности он отметил Общественный бюджет, который успешно функционирует в столице с 2017 года.

«С момента, когда этот инструмент заработал, и до сих пор горожане подали более 5000 идей, из которых более тысячи стали победителями, а более 970 уже реализованы», — напомнил политик.

Владимир Прокопив подчеркнул, что «ЕС» обязательно продолжит развивать Общественный бюджет.

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