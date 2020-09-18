"Из области конспирологии": Ермак ответил на обвинения Богдана

Уверенный в сравнительно быстром завершении военных действий на Донбассе глава Офиса президента Андрей Ермак считает «конспирологией» заявление своего предшественника на посту главы ОП Андрея Богдана о якобы существовании некоего тайного соглашения из 12−13 пунктов между Киевом и Москвой.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в ответ на вопрос ведущего о том, существует ли тайное соглашении с Россией, которые якобы пообещал выполнить Ермак.

«Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет, и не может быть по существу», — заявил Ермак.

При этом он сказал, что не смотрел интервью Богдана из-за нехватки времени.

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан 9 сентября в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что не видел документа с 13 пунктами договоренностей между Ермаком и «кем-то из России», но слышал о его существовании от дипломатов и спецслужб. На следующий день, 10 сентября, ГБР вызвало Богдана на допрос с целью проверить источник его информации по данному вопросу. Но уже 14 сентября в ГБР заявили, что на допросе Богдан отрицал наличие у него доказательств о существовании договоренностей, что информацию о них он якобы узнал из сообщений СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на текущей неделе Андрей Ермак был вынужден разоблачать еще один получивший распространение слух — о том, что на встрече политических советников лидеров стран «нормандского формата» Украина согласилась выполнить требование Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах.

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