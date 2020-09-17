28.10 / 28.18 33.15 / 33.28
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
19 сентября 2020
ВАЗА
ВАЗА
Страна: Франция
Время создания: ХIХ век
Размер: 28×25 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

9 сентября 1648 года во Франции было совершено открытие, навсегда вошедшее в историю мировой науки. Автором открытия стал 25-летний физик и математик Блез Паскаль. Жителям родного для него города Руана молодой учёный был известен своими чудачествами, которые он называл экспериментами. Это в Париже все знали о том, что Паскаль, несмотря на свой возраст, уже давно снискал славу изобретателя первого цифрового калькулятора и счётной машины, позволявшей складывать шестизначные числа в десятичной системе счисления, а также создателя ртутного барометра и даже медицинского шприца. А жители Руана больше гордились другим его изобретением — обыкновенной тачкой, состоявшей из двух ручек, корпуса и одного колеса.

Правда, знаменитый Декарт, даже зная о научных спорах юного Паскаля с Ферма, отказывался верить в то, что автору присланных ему математических трудов было всего лишь 16 лет. В 24 года Блеза Паскаля разбил паралич и с того времени до конца своей короткой, но невероятно яркой жизни он вынужден был с трудом передвигаться на костылях. Это обстоятельство как раз и не позволяло ему самому произвести эксперимент, назначенный на 19 сентября 1648 года.

Дело в том, что Паскаля невероятно заинтересовали итальянские опыты с пустотой (опыты Торричелли). Паскаль решил повторить их, используя для этого не только ртуть (как Торричелли), но и воду, и масло, и красное вино, для чего ему понадобились вместо чашек большие бочки и трубки длиной до 15 метров. Опыты проводились прямо на городских улицах, приводя в восторг жителей Руана. Паскаль верил, что в трубке Торричелли есть пустота, но упорно искал этому научное доказательство. По просьбе Паскаля его кузен Флорен Перье проделал опыт, доказавший существование атмосферного давления и опровергший утверждение Аристотеля о том, что «природа боится пустоты». Кстати, в те времена во Франции за выступления против Аристотеля можно было попасть на каторгу.

Так вот. С помощью запаянной с одного конца стеклянной трубки, опрокинутой другим концом в чашечку с ртутью, предстояло измерить, на какую высоту поднимается в ней жидкий металл у подножия горы Пюи-де-Дом (1647 метров) и на её вершине. Как Паскаль и предполагал, на вершине горы столбик ртути остановился на более низкой отметки — ведь там толща земной атмосферы была ровно на 1647 метров меньше. При такой высоте горы разница уровней ртути составила более 8 сантиметров, что, по словам Перье, «повергло свидетелей эксперимента в удивление и восхищение». В честь этого открытия единицу измерения давления назвали «паскалем»… Умер Паскаль в 39 лет. И потом ходили разговоры о том, что в 1789 году герцог Орлеанский приказал вырыть кости выдающегося учёного и отдать алхимику, обещавшему добыть из них «философский камень». Впрочем, многие считают это всего лишь легендой.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Сейчас читают
коллекторский террор

Коллекторы превращают в ад жизнь людей, которые не могут отдать кредит

Мэнди Гарднер

"Все желанные, но не все запланированные": мать 13 детей покончила с собой

ДТП на Дружбы народов

Автопобоище на Дружбы народов: "француз", "чех" и "кореец" не поделили дорогу в Киеве (эксклюзивные фото)

Акции протеста в Беларуси

Чиновников Лукашенко снова оставили без наказания: названа страна, заблокировавшая санкции ЕС

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер