19 сентября 2020

9 сентября 1648 года во Франции было совершено открытие, навсегда вошедшее в историю мировой науки. Автором открытия стал 25-летний физик и математик Блез Паскаль. Жителям родного для него города Руана молодой учёный был известен своими чудачествами, которые он называл экспериментами. Это в Париже все знали о том, что Паскаль, несмотря на свой возраст, уже давно снискал славу изобретателя первого цифрового калькулятора и счётной машины, позволявшей складывать шестизначные числа в десятичной системе счисления, а также создателя ртутного барометра и даже медицинского шприца. А жители Руана больше гордились другим его изобретением — обыкновенной тачкой, состоявшей из двух ручек, корпуса и одного колеса.

Правда, знаменитый Декарт, даже зная о научных спорах юного Паскаля с Ферма, отказывался верить в то, что автору присланных ему математических трудов было всего лишь 16 лет. В 24 года Блеза Паскаля разбил паралич и с того времени до конца своей короткой, но невероятно яркой жизни он вынужден был с трудом передвигаться на костылях. Это обстоятельство как раз и не позволяло ему самому произвести эксперимент, назначенный на 19 сентября 1648 года.

Дело в том, что Паскаля невероятно заинтересовали итальянские опыты с пустотой (опыты Торричелли). Паскаль решил повторить их, используя для этого не только ртуть (как Торричелли), но и воду, и масло, и красное вино, для чего ему понадобились вместо чашек большие бочки и трубки длиной до 15 метров. Опыты проводились прямо на городских улицах, приводя в восторг жителей Руана. Паскаль верил, что в трубке Торричелли есть пустота, но упорно искал этому научное доказательство. По просьбе Паскаля его кузен Флорен Перье проделал опыт, доказавший существование атмосферного давления и опровергший утверждение Аристотеля о том, что «природа боится пустоты». Кстати, в те времена во Франции за выступления против Аристотеля можно было попасть на каторгу.

Так вот. С помощью запаянной с одного конца стеклянной трубки, опрокинутой другим концом в чашечку с ртутью, предстояло измерить, на какую высоту поднимается в ней жидкий металл у подножия горы Пюи-де-Дом (1647 метров) и на её вершине. Как Паскаль и предполагал, на вершине горы столбик ртути остановился на более низкой отметки — ведь там толща земной атмосферы была ровно на 1647 метров меньше. При такой высоте горы разница уровней ртути составила более 8 сантиметров, что, по словам Перье, «повергло свидетелей эксперимента в удивление и восхищение». В честь этого открытия единицу измерения давления назвали «паскалем»… Умер Паскаль в 39 лет. И потом ходили разговоры о том, что в 1789 году герцог Орлеанский приказал вырыть кости выдающегося учёного и отдать алхимику, обещавшему добыть из них «философский камень». Впрочем, многие считают это всего лишь легендой.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.