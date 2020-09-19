"Прислушайтесь к этому месседжу": в ЕС повторили угрозу разорвать безвиз с Украиной

Депутат Европарламента от ФРГ, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон неожиданно завила о возможности потери Украиной «безвиза» из-за ситуации с отбором нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Она также обратилась к главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и призвала его прислушаться.

«Это точно то, о чем я говорила вчера, господин Арахамия. Прислушайтесь к этому месседжу от Евросоюза, потому что последствия для вашей страны не будут хорошими», — написала в Twitter фон Крамон, реагируя на его недавнее заявление.

Ранее Арахамия заявил, что угрозы от депутата являются лишь слухами, и он будет реагировать только на письма.

«Я буду реагировать только на письма. Писем нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента. Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС — там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Виола фон Крамон заявила, что Украина может потерять безвизовый режим с ЕС в случае, если правительство Дениса Шмыгаля продолжит «продвигать» на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры «сомнительных людей».

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