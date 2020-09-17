20 сентября 2020

Сегодня, в День работников леса, решил я вам, друзья мои, рассказать притчу, к лесу никакого отношения не имеющую. Ну, почти никакого. Зато, пожалуй, имеющую отношение к каждому из нас. Жил рядом с большим лесом один дровосек. Довольствовался он малым — собирал упавшие ветки и, связав их, относил на продажу в соседнее селение. Однажды в лесу встретил его путник. Он был уставшим и голодным. И дровосек, развязав узелок с незатейливой едой, щедро поделился ею с незнакомцем. Тот же в ответ, поблагодарив дровосека за доброе сердце и расспросив его о житье-бытье, только и сказал на прощание: «Иди вперёд…»

Долго думал над этими словами дровосек. А затем, оставив привычное занятие, отправился вглубь леса. Нашёл он там сандаловое дерево, особо ценившееся в тех краях. Нарубив его веток и продав их людям, заметно лучше зажил дровосек. Но слова незнакомца всё не шли из головы: «Иди вперёд…» И вскоре он решил углубиться в лес ещё. Изумлению дровосека, неожиданно нашедшего целые россыпи серебра, не было предела. Мысленно благодаря случайного путника, он собрал столько серебра, что его хватило и на постройку нового дома, и на обеспечение всем необходимым и жены, и детей.

Но мысль о том, что можно не останавливаться и на этом, всё чаще заставляла уже совсем не бедного и всеми уважаемого бывшего (!) дровосека идти в лес всё дальше и дальше. Наклонившись к ручью за прозрачной водой, он однажды увидел на дне золотой самородок. Занялся поиском других самородков — и обнаружил их огромное множество. А затем и вовсе у подножия высокой горы, которую в прежние годы ему доводилось видеть лишь издалека и к которой никогда даже не мечтал добраться, нашёл наш герой яркий камень, оказавшийся настоящим алмазом… Ну, что вам сказать, друзья мои, зажил он после этого не просто хорошо, а замечательно. И людям стал помогать, и все свои заветные желания, казалось, исполнить смог. И все вокруг начали считать его человеком, достигшим всего, чего только было можно.

И вот однажды сидел бывший дровосек на опушке леса и молча рассматривал оставленную им когда-то вязанку сухих веток, продавая которые, он зарабатывал на нищенское существование своей семьи. Из раздумий вывел его голос путника, тихо подошедшего сзади. Это был тот самый незнакомец, одним лишь советом буквально перевернувший жизнь нашего героя. Радостно поприветствовав его, бывший дровосек пригласил путника в новый дом, угостил наилучшими блюдами и искренне предложил принять часть своего богатства. Ничего не взял у него гость. Поев, сказал лишь «спасибо» и отправился своей дорогой. Не забыв, правда, на прощание дать радушному хозяину ещё один мудрый совет: «Иди вперёд…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.