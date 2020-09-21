Кравчук жестко прошелся по Порошенко из-за Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, предположивший, что Россия и представители ОРДЛО заблокируют работу ТКГ из-за вопроса о местных выборах, выступил с резкой критикой в отношении пятого президента Петра Порошенко.

Кравчук напомнил, что Порошенко подписал невыгодные для Украины Минские соглашения, которые в полном объеме не выполняются ни одной из сторон и на выполнении которых спекулирует Россия.

По словам первого президента, эти договоренности прописаны так, что Украина не может их выполнить, а «разгребать придется очень и очень долго, и много».

«Теперь те, кто подписывал документ превратились в учителей, что они единственные патриоты, рвут на себе рубашку, все остальные враги, присвоили себе роль великих патриотов Украины, присвоили, приватизировали и везде говорят мы это сделаем, дайте нам еще раз власть. Посмотрите на Киев, уже на всех улицах портреты, надо взять власть, мы превратим Киев в европейскую столицу и так далее. Ну, а чего вы не делали 5 лет назад это. Кто вам мешал?», — сказал Леонид Кравчук в интервью «Радио Свобода».



Предвыборную агитацию тех, кто был у власти прошлые пять лет Кравчук не воспринимает и считает, что, если человек не смог сделать, имея власть в руках, то нужно об этом прямо сказать.

«Не сделал — надо сказать, что я этого не сделал, потому что не мог сделать или не хватило чего-то, или не смог, скажи и не допускай больше ошибок. А вчера делал плохо, а сегодня учитель, того, что делал плохо — это уже не лезет ни в какие ворота, извините за выражение», — возмутился первый президент.

Напомним, Леонид Кравчук считает, что президент РФ Владимир Путин переиграл Украину, навязав ей Минские соглашения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «формулу Штайнмайера» все же включат в закон об особом статусе Донбасса.

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