«Батьківщина» официально выдвинула Кучеренко на должность мэра Киева

Киевская городская партийная организации ВО «Батьківщина» выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на очередных выборах 25 октября 2020 года. Такое решение было принято на конференции политсилы 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Перед голосованием Кучеренко отметил, что нынешняя ситуация в Киеве становится угрожающей для будущего киевлян, их детей и внуков. В презентации программы он отметил, что столичная команда «Батьківщини» имеет стратегию решения главных проблем украинской столицы — модернизация жилищного фонда и инфраструктуры, справедливые тарифы, уменьшение заторов, утверждение Генплана города и упорядочение застройки, экологические вопросы.

«Сегодня Киев — в глубоком и системном управленческом кризисе. Этот кризис связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды — безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян», — заявил Алексей Кучеренко.

Его кандидатуру единогласно поддержали все участники конференции.

Также делегаты утвердили предвыборные списки кандидатов от «Батьківщини» в Киевский городской совет. В первую пятерку кандидатов по списку партии вошли Алексей Кучеренко, председатель Киевской городской «Батьківщини» Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гoцуляк.

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