Зеленский назначил послом в Швеции специалиста по Китаю

Президент Владимир Зеленский продолжает обновлять руководство дипломатических миссий и назначил нового посла Украины в Швеции. Посольство возглавит Андрей Плахотнюк, ранее руководивший департаментом МИД по российским угрозам, а до этого работавший в посольстве Китая.

Как сообщает пресс-служба президента, указ о назначении Плахотнюка был подписан 21 сентября.

45-летний Андрей Плахотнюк в МИД Украины работает с 1997 года, после того как окончил Институт востоковедения и международных отношений в Харькове. Специализацией дипломата являются страны Азии, Плахотнюк владеет китайским и японским языками.

Кроме того, в карьере дипломата был период, когда он занимался вопросами международной безопасности. В 2014 году Плахотнюк возглавил департамент МИДа по российским угрозам и как представитель внешнеполитического ведомства МИД давал показания в суде по поводу российской агрессии и о вторжении российских сил на украинскую территорию. В 2015 году Плахотнюк входит в состав украинской делегации на Нормандских переговорах по Донбассу в Париже.

Фото journalist. today

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter