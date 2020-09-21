28.09 / 28.29 32.98 / 33.42
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский назначил послом в Швеции специалиста по Китаю

21:49 21 сентября 2020
швеция флаг

Президент Владимир Зеленский продолжает обновлять руководство дипломатических миссий и назначил нового посла Украины в Швеции. Посольство возглавит Андрей Плахотнюк, ранее руководивший департаментом МИД по российским угрозам, а до этого работавший в посольстве Китая.

Как сообщает пресс-служба президента, указ о назначении Плахотнюка был подписан 21 сентября.

45-летний Андрей Плахотнюк в МИД Украины работает с 1997 года, после того как окончил Институт востоковедения и международных отношений в Харькове. Специализацией дипломата являются страны Азии, Плахотнюк владеет китайским и японским языками.

Кроме того, в карьере дипломата был период, когда он занимался вопросами международной безопасности. В 2014 году Плахотнюк возглавил департамент МИДа по российским угрозам и как представитель внешнеполитического ведомства МИД давал показания в суде по поводу российской агрессии и о вторжении российских сил на украинскую территорию. В 2015 году Плахотнюк входит в состав украинской делегации на Нормандских переговорах по Донбассу в Париже.

Фото journalist. today

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Григорий Чапкис

90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз

Рождество Богородицы

Рождество Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

пожар

Масштабное ЧП на Херсонщине: пришлось задействовать авиацию и танки (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер