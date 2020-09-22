Летом журналисты программы «Наші гроші» с Денисом Бигусом опубликовали расследование о жомовой яме и секс-квартире народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Сюжет разошелся на цитаты и мемы и набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube.

Несмотря на резонанс, правоохранители, по сути, проигнорировали журналистское расследование. А уточняющую информацию собрал сайт «Апостроф», отправив соответствующие информационные запросы в НАБУ, НАПК и МВД.

В редакции предполагают, что «Кива выбрал простой способ прикрыть доходы: задекларировал 1,2 млн грн доходов от аренды жомовой ямы в Полтавской области, куда сбрасывали отходы от переработки сахарной свеклы». В частности, в материале «Апострофа» сказано: «В декларации Кива указал, что яму сдает по 100 тысяч грн в месяц ООО „Сиквел“. Эта фирма фигурирует в уголовном производстве как фиктивная. Ее глава комментировать сделку отказалась, сославшись на „коммерческую тайну“. В ноябре 2019-го Кива яму продал, однако в декларацию сведения об этом не внес».

Как пишет «Апостроф», официально Кива живет в «однушке» на Харьковском массиве столицы, но соседи нардепа не видели: «В материалах одного из дел с участием нардепа местом его проживания указано общежитие на ул. Бажова, где его также не видели. Как указали журналисты, на самом деле он арендует квартиру на ул. Лютеранской в центре Киева. Журналистам Кива заявил, что тут якобы живет его подруга».

«Апостроф» направил в правоохранительные органы запросы относительно декларации Кивы, его имущества и разрешений на специальные номерные знаки на авто охраны. В НАПК сообщили, что собираются провести «полную проверку» декларации народного депутата. В НАБУ вопрос отказались комментировать, сославшись на тайну следствия. От МВД пришел ответ из Нацполиции, о том, что такие сведения подпадают под действие закона о защите персональных данных.

Также журналисты «Апострофа» отметили, что нет прогресса по делу о драке Кивы с ветераном АТО в центре Киева, и напомнили, что нардеп может быть связан с серией рейдерских захватов в Кировоградской и Херсонской областях.

«Обделенный вниманием правоохранительных органов, Кива сполна компенсирует это в СМИ и Верховной Раде. Нардеп не покидает студии каналов Медведчука, устраивает акции в поддержку Лукашенко в парламенте, торпедирует НАБУ через Конституционный суд. С мандатом — как с зачеткой в университете. Первый год депутат работает на мандат, следующие четыре — мандат на депутата», — пишет «Апостроф».

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