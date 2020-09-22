Украинский Netpeak стал крупнейшим агентством по интернет-маркетингу в Восточной Европе

Украинская компания Netpeak в июле 2020 получила статус маркетингового премиум-партнера Facebook. Соцсеть очень тщательно фильтрует рекламодателей, которые «замахнулись» на Premium. На решения влияет прежде всего использование компанией продвинутых маркетинговых тактик, применение различных каналов и внедрение современных подходов и рекомендаций от Facebook. И Netpeak успешно подтвердила необходимые критерии и получила этот статус.

Несмотря на мировой пандемический кризис, компания не сбавляла обороты, наоборот — увеличение виртуализации жизни через правительственные ограничения во многих странах мира создали комфортную среду для развития агентства, которое специализируется на интернет-продвижении продуктов.

Так, в мае Netpeak стало первым и лучшим диджитал-агентством Украины в целевой категории «Перформанс» по рейтингу IAB Ukraine и ВРК. При оценке учитывались шесть факторов: штат, оборот, финансовая устойчивость, рекомендации клиентов, фестивальные работы, репутация на рынке. Согласно результатам рейтинга, компания Netpeak набрала 9189 баллов из 10 000 возможных.

Безусловно, событием лета для Netpeak стало поглощение агентства RadASO, специализирующегося на продвижении мобильных приложений. Это позволило усилить Netpeak уникальными технологиями в области продвижения мобильных приложений.

В августе компания Netpeak направила свои усилия на открытие GR-направления: совместно с Министерством цифровой трансформации Украины запустили бесплатный образовательный курс для предпринимателей по интернет-маркетингу. Проект предусматривает создание и бесплатную трансляцию 60-минутных практических вебинаров на темы рекламных кампаний в Google Ads, продвижение мобильных приложений, SEO-оптимизации, email-маркетинга.

Все эти шаги принесли результат: компании удалось стать одной из крупнейших агентств диджитал-маркетинга Восточной Европы. Сейчас ее услугами по продвижению пользуются такие гиганты, как OLX, «ПриватБанк», «Планета Кино», «Интертоп», «Цитрус Unisender», DepositPhotos, Yves Rocher и др.

История компании началась с Одессы, где в 2006 году Артем Бородатюк, Андрей Чумаченко и Дмитрий Пискарев основали агентство. Начали с открытия отделов копирайтинга и программирования. Уже через три года Netpeak открыла офис в Киеве, а в 2014 году — в Болгарии и Казахстане. В этом году компания возглавила рейтинг Рунета в нише контекстной рекламы. Сейчас у нее 8 офисов в Украине, США, Болгарии, Казахстане и России.

Кстати, кейс по вхождению на рынок Болгарии в компании считают показательным и стремятся масштабировать:

«Мы купили известное в Болгарии агентство с сильным русскоязычным основателем Геннадием Воробьевым и совместно поставили его» на рельсы «Netpeak. В результате агентство выросло в десять раз за три года и продолжает расти», — рассказывает соучредитель Netpeak Артем Бородатюк.

Сейчас в Netpeak больше чем 3000 реализованных проектов: это продвижение веб-сайтов и мобильных приложений, контекстная реклама, веб-аналитика и консалтинг. Некоторые из продуктов агентства выросли в отдельные компании, образовав холдинг Netpeak Group, к которому в 2020 году входят Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, Octopus Events, Academy Ocean, Tonti Laguna и Inweb.

Хотя в истории холдинга были и факапы, которые признают сами основатели:

«Мы так увлеклись, что, еще не в совершенстве разбираясь в построении продуктов, инвестировали в конструктор посадочных страниц Q-Page и инструмент аналитики рекламных кампаний Foster.report. Оба проекта пришлось закрыть», — рассказывает Артем Бородатюк.

Впрочем, проект Q-Page при этом полностью не потеряли — он смог изменить направление работы, превратившись в сервис AcademyOcean в составе Netpeak Group. Сам же Артем Бородатюк в 2016 году сменил место работы и оставил должность гендиректора Netpeak, годом ранее отдав долю в бизнесе семи ключевым сотрудникам — руководителям отделов агентства.

В завоевании иностранных рынков компанией Netpeak ключевую роль сыграли мощный образ бренда и почкование как ключевой метод экспансии. Дочерние проекты удалось превратить в самостоятельные компании, которые, теперь уже в составе холдинга, выступают мощными игроками на рынке.

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