23 сентября 2020

Не знаю, догадаетесь вы или нет, но попробую этот рассказ начать с загадки. Хотя понимаю, конечно, что для людей, хорошо разбирающихся в современной эстрадной музыке, особой сложности она не представляет. Итак, начну с того, что герой этого рассказа, кстати, отмечающий сегодня свой 77-й день рождения, всемирно известен. Более того, он просто невероятно знаменит. За свою долгую карьеру он успел продать 300 миллионов (!!!) дисков, став самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем за всю историю. А в 2013 году компания Guinness World Records вручила ему сертификат рекордсмена, продавшего наибольшее количество дисков, записанных на разных языках во всем мире. Думаю, вы уже догадались, что речь идет о неповторимом испанском певце Хулио Иглесиасе.

Это сейчас его имя известно практически в каждой стране. Это сейчас он сказочно богат и знаменит. У него много домов. И не только в родном Мадриде и в Америке. Это сейчас он может позволить себе буквально все, чего только пожелает. Но начиналась его карьера совсем не так радужно, как может показаться кому-то.

В 1962 году подающий весьма большие надежды 19-летний игрок футбольного клуба «Реал» (Мадрид)" Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва попадает в страшную автомобильную катастрофу, изменившую всю его жизнь. Долгое время парень был практически парализован. И только руки оставались не поврежденными в результате полученных травм. Именно тогда сердобольный доктор посоветовал больному научиться игре на гитаре. И, к счастью, Хулио к этому совету прислушался.

«У меня не было таланта певца, и голос у меня отнюдь не великий. Но мне понравилось петь, а после автокатастрофы ничем больше, кроме игры на гитаре и пения, я заняться не мог… И тогда я просто вложил в песни всё своё желание и любовь, стремление стать лучшим и всегда трудиться. И я добился, чего хотел…»

Он действительно всего добился. Трудом и потом. Ну, и, конечно же, талантом, который, как это порой случается, проявился в нем в самую трудную минуту.

Он больше всего на свете любит своё творчество и своих детей. Их у него аж восемь! Среди троих детей от первого брака — Энрике Иглесиас, ставший, как и отец, известным певцом. Во втором браке с бывшей моделью Мирандой Рийнсбургер, заключенном в 2010 году, подрастает пятеро малышей.

Он счастлив так, как может быть счастливым человеком, всего добившийся благодаря своему труду. И еще он полон надежд и планов. «Я уверен, что буду петь до 100 лет, — говорит Хулио Иглесиас. — Вот увидите — буду. У меня хорошие гены…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.