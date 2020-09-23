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Политика

Выдвижение кандидатов в мэры показало близость Пальчевского к людям, — эксперт

9:24 23 сентября 2020
Пальчевский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Выдвижение кандидатов является одним из самых важных этапов предвыборной кампании. Однако в последнее время в Украине он начал отходить на второй план. Всю последнюю неделю проходили партийные конференции разных политических сил. У одних это были пафосные и масштабные мероприятия, некоторые кандидаты сделали это оригинально, а у некоторых выдвижение прошло и вовсе незаметно. Об этом пишет политолог Петр Олещук в своей колонке для издания «Комментарии».

«Наиболее оригинальное среди конкурентов выдвижение продемонстрировал лидер собственной политической силы Андрей Пальчевский, отказавшись от „пафосных“ мер, ограничившись стихийным „выдвижением“ во время ординарной встречи с жителями двора на киевский Оболони. Таким образом, выдвижение прошло максимально „просто“ и даже без вроде таких привычных атрибутов, как сцена, трибуна и тому подобное. Очевидно, это должно демонстрировать близость к гражданам», — написал Олещук.

При этом политолог отметил, что выдвижение действующего мэра Виталия Кличко прошло пафосно и с размахом.

«Некоторые сумели провести достаточно масштабные партийные мероприятия. Пример — выдвижение действующего городского головы Виталия Кличко на конференции „УДАР“. Это выдвижение пафосом и масштабностью, видимо, было призвано показать, „кто главный“. Здесь было все — и много участников, и куча партийных флагов, а также „красная дорожка“, по которой и проходили к трибуне выступающие», — отметил политолог.

В привычном формате прошла конференция киевской «Батьківщини», во время которой партия выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Мероприятие прошло в традиционном формате и охарактеризовалось «виртуальным» присутствием лидера партии Тимошенко.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщили, что кандидат в мэры Киева от партии «Перемога Пальчевського» Андрей Пальчевский записал видеообращение, в котором предложил действующему мэру Киева Виталию Кличко провести публичную дискуссию.

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