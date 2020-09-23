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Политика

Жители Запорожья раскритиковали мэра Буряка за избирательность массовых нарушений карантина

19:10 23 сентября 2020
Городской фестиваль
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

22 сентября во время ежедневного онлайн-брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил местную власть Запорожья за проведение во время карантина фестиваля Khortytsia Freedom. На мероприятие собрались тысячи людей. При этом социальная дистанция и масочный режим не были соблюдены.

Министр назвал происходящее «трешем», а также подчеркнул, что в Украине ежедневно фиксируется больше 3 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в Запорожской области — свыше 100 новых пациентов.

«Надо было провести такое мероприятие, собрать десятки тысяч людей, которые доверяют местной власти? У меня нет вопросов к людям, у меня вопрос к организаторам. Простите, это просто трэш какой-то то, что вы делаете. У меня нет другого слова, когда я увидел фотографии», — возмутился Степанов во время брифинга.

В то же время мнение жителей Запорожья насчет проведенного фестиваля разделилось: кто-то осудил мэра Буряка и организаторов мероприятия, другие утверждают, что пора возвращаться к обычной жизни.

«Главная проблема в избирательном отношении власти к скоплению людей. В маршрутке — нельзя, на детской железной дороге — нельзя, на других концертах — нельзя (у меня билеты на концерт, который перенесли уже дважды), а на фестивале — можно», — комментируют ситуацию пользователи в социальных сетях.

В то же время, мэр Запорожья Владимир Буряк критику местной власти и организаторов фестиваля со стороны Минздрава проигнорировал.

Напомним, в апреле текущего года полиция открыла производство в отношении Буряка из-за нарушения карантина в городе. Вопреки распоряжению правительства об ограничении работы общественного транспорта, маршрутки и автобусы в Запорожье продолжали работать в обычном режиме. Такое решение принял лично Буряк. Позже его действия раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

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