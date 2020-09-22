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«Фарфоровые» истории
24 сентября 2020
ЛЁТЧИК
ЛЁТЧИК
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro

Год создания: 1976
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 42 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Ясным осенним утром 24 сентября 1916 года начальник отделения по подготовке летчиков-истребителей Качинской (Севастопольской) школы авиации Константин Арцеулов решил совершить смертельно опасный эксперимент. Дело в том, что буквально за несколько недель в школе во время учебных полётов разбились шесть курсантов, исполнявших один и тот же элемент высшего пилотажа. На самолетах «Фарман-40» они входили в штопор, но выйти из него так и не получалось. Горячие споры между опытными инструкторами школы привели к тому, что выяснить все нюансы опасного манёвра решил проверить на себе вышеупомянутый начальник отделения Арцеулов.

Несмотря на юный возраст, Арцеулов слыл среди специалистов лётного дела отважным и опытным лётчиком. Правда, мало кому было известно о том, что внуку знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского родители прочили будущее, связанное с живописью. И, следует отметить, поначалу все к этому шло. Талант художника проявился у мальчика, каждое лето проводившего в Феодосии, в доме своего легендарного дедушки, достаточно рано. Но другая его страсть — страсть парить высоко над землёй- все-таки взяла своё.

Однажды, гуляя вместе с Максимилианом Волошиным в Коктебеле, юноша обратил внимание на удивительное явление. Когда известный поэт подкинул в воздух шляпу, она вместо того, чтобы упасть, была подхвачена сильным потоком ветра и, взлетев ввысь, словно зависла на большой высоте. «Господи, здесь же уникальное место для планеризма, — воскликнул Арцеулов. — Смотрите, какой мощный восходящий поток!» Пройдёт совсем немного времени — и именно Константин Арцеулов сделает Коктебель колыбелью отечественного планеризма, фанатами которого станут десятки тысяч увлечённых полётами людей.

Но это будет чуть позже. А до того ему предстояло пройти испытания в сражениях Первой Мировой войны. Став героем-кавалеристом и получив за проявленную храбрость несколько боевых орденов, Арцеулов упросил начальство отправить его в Севастопольскую авиационную школу, так как жизни своей без полётов просто не мыслил. Ранее полученный диплом пилота-авиатора сослужил ему в этом хорошую службу.

Ну, а затем были и успешные бои с немецкими летчиками во время наступательной операции в районе Луцка и Ковеля, и сообщение, появившееся сразу в нескольких газетах, о том, что лётчик Арцеулов, внук знаменитого художника Айвазовского, погиб в воздушном бою 26 августа 1916 года… Узнав об этой ошибке, кто-то из сослуживцев сказал: «Жить тебе теперь, Константин, долго». И оказался прав.

Знаменитый экспериментальный полёт, во время которого Арцеулов 24 сентября 1916 года на самолете «Ньюпор-21» сначала намеренно вошёл в штопор, а потом успешно вышел из него, был включён в курс обучения летчиков-испытателей не только в России, но и в Германии, и во Франции. Опыт Арцеулова позволил сохранить тысячи жизней летчиков во многих странах.

Советская власть «по достоинству» оценила заслуги легендарного пилота. Обвинённого в «шпионаже в пользу Германии» Арцеулова сослали в Архангельскую область, где на изнурительных работах ему предстояло провести почти 20 лет. Вернувшись из ссылки уже после смерти Сталина, Арцеулов остаток жизни провёл в популярном советском журнале «Техника — молодёжи», где был ведущим художником-оформителем…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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