В настоящий момент продолжается комплексная инспекция по состоянию ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в западных областях Украины в июне 2020 года.

18 сентября 2020 года во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановления территорий и отметил необходимость контролировать процесс ликвидации последствий, а также использование средств и подготовку к риску возникновения наводнений в будущем.

С 21 сентября на территории Ивано-Франковской области рабочие группы осуществляют инспекционные мероприятия. В состав групп вошли представители Минрегиона, Национальной полиции, ГСЧС, СБУ, Госаудитслужбы, ГП «Укргосэкспертиза» и Государственной службы качества образования.

«В программе развития западных областей Украины уже нельзя игнорировать критическое состояние многих гидротехнических сооружений. Последствия наводнения в этом году уже критичны, они негативно влияют на социально-экономическое положение региона в целом. Разрушение береговых линий — это результат остановки противопаводкового комплекса действий, отсутствие восстановительных работ после паводков предыдущих лет, в том числе 2017-го и 2019 годов. Нужны системные решения и целевое финансирование, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии существующие защитные сооружения, своевременно реагировать на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на реках», — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По состоянию на сентябрь уже использовано около 60 млн грн на осуществление неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также регионы направили запросы на дополнительное финансирование более чем на 2 млрд грн, которые планируется направить на аварийно-восстановительные работы, в том числе дорожной инфраструктуры.

25 сентября Алексей Чернышев будет находиться с рабочим визитом в Ивано-Франковской области, где лично ознакомится с состоянием проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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