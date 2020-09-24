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Политика

Медицина будет одним из приоритетов «ЕС» в новом Киевсовете, — Марина Порошенко

14:00 24 сентября 2020
Врач и Марина Порошенко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Отсутствие ПЦР-тестов для врачей, недостроенный сердечно-сосудистый центр и недоставленное оборудование в лаборатории из-за средств, которые «зависли» на счетах коммунальных предприятий, являются одними из основных проблем в деятельности Киевской больницы скорой помощи. Поэтому медицина будет одним из приоритетов «Европейской Солидарности» в новом Киевсовете. Об этом заявила лидер списка от «ЕС» на выборах в Киевсовет Марина Порошенко во время визита в медучреждение.

Так, биохимическая лаборатория, которая неоднократно получала награды международных экспертов, вынуждена работать на старом оборудовании. Обещанные современные аппараты за три года так и не предоставили. Аналогичная ситуация с центром сердечно-сосудистой патологии. Вместо обещанного ремонта — обшарпанные стены, старые вещи, трубы и пыль.

«Мы видим, что еще очень далеко до того, чтобы начинать принимать пациентов. И те деньги киевлян, которые были перечислены на строительство этого центра, „зависли“ на счетах коммунальных предприятий, которые должны были построить этот центр, и находятся там уже несколько лет. И эти несколько лет нельзя считать в измерении времени — их надо считать через человеческие жизни», — заявила Марина Порошенко.

По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания — едва ли не самая первая причина смертности среди украинцев, поэтому такие пациенты нуждаются в скорейшей помощи. Марина Порошенко по образованию — врач, и она понимает, как трудно сейчас врачам отказывать пациентам, когда их доставляет «скорая». Причина отказа банальна — в больнице не хватает тестов на коронавирус из-за недостатка средств.

«Тестирование врачей — это обязанность государства. И мы видим в этой ситуации, что Минздрав „завис“ в воздухе на своем зеленом зонтике. Кстати, как и средства киевлян, чтобы построить новый центр сердечно-сосудистой патологии. Также „зависло“ и оборудование», — возмутилась Марина Порошенко

Также Порошенко подчеркнула, что жизнь украинцев не должна зависеть от непрофессиональных действий власти и она будет делать все возможное для защиты интересов киевлян: «Медицина точно будет одним из моих первых приоритетов в новом составе Киевского городского совета».

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