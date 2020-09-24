Больничный из-за коронавируса: кто имеет право и как проводятся выплаты

С каждым днем в Украине растет количество инфицированных коронавирусом. По мере выявления новых случаев десятки людей, контактировавших с больными, вынуждены уходить на самоизоляцию, а значит, прекращать работу, лишаясь источника дохода для себя и своей семьи. И хотя законодательством предусмотрены выплаты по больничным, у тысяч украинцев возникает масса вопросов о порядке оформления листков нетрудоспособности не только заболевшим, но и тем, кто находится на вынужденной самоизоляции.

«Семейный врач обязан выписать больничный человеку, который идет на самоизоляцию»

Недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что гражданам, которые отправляются на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19, обязаны оформлять больничный.

«Работодатель не имеет права не позволять кому-то идти на самоизоляцию, — отметил министр. — Решение о самоизоляции принимают эпидемиолог и семейный врач. Эти решения принимаются в соответствии с утвержденным министерством стандартом лечения COVID-19, где четко прописано, когда чи кого нужно отправить на самоизоляцию. Человеку, который идет на самоизоляцию, семейный врач обязан выписать больничный. Срок самоизоляции лиц, которые контактировали с больным COVID-19, составляет 14 дней. Кстати, работодатель не может обязывать работников сдавать тесты в частных лабораториях за собственные средства», — подчеркнул Максим Степанов.

Чтобы разобраться, кто в условиях карантина имеет право оформить больничный лист и получить по нему деньги, «ФАКТЫ» обратились к юристам, специализирующимся на страховых и социальных выплатах.

Порядок выдачи больничных листов во время карантина

«Особый порядок предусмотрен в разделе 5 Инструкции о порядке выдачи документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан (утв. приказом МОЗ Украины от 13.11.2001 г. № 455), — сообщила «ФАКТАМ» юрист компании Gracers Law Firm Людмила Куса. — На период временного отстранения от работы лиц, деятельность которых связана с обслуживанием населения и которые были в контакте с инфекционными больными либо с бактерионосителями, либо являются больными, либо являются бактерионосителями, в случае невозможности временного перевода по согласию на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных заболеваний, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом либо лечащим врачом на основании результатов исследований лабораторных центров Минздрава Украины.

На период пребывания застрахованного лица на самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях), в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским надзором в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, кроме больных лиц, листок нетрудоспособности выдается лечащим врачом на срок, определенный законодательством и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения", — отметила Людмила Куса.

Особенности выдачи больничных

«В условиях карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 листки нетрудоспособности можно выдавать кругу лиц, которые не являются заболевшими, однако требуют изоляции или не могут выполнять трудовые обязанности по основному месту работы в связи с повышенным риском инфекционной болезни, — рассказал «ФАКТАМ» юрист юркомпании «AS Legal» Владислав Фирсов. — Что касается заболевших, то врачи имеют право выдать листок нетрудоспособности на основании дистанционного опрашивания лица с помощью средств телефонной связи, тогда как в отсутствие карантина выдача листков нетрудоспособности осуществляется исключительно после личного осмотра больного врачом.

Еще раз хочу подчеркнуть, что листок нетрудоспособности выдается в общем порядке на основании личного осмотра врача или дистанционного опроса. Результаты анализа ПЦР не являются определяющими при выдаче листка нетрудоспособности в связи с заболеванием COVID-19, поскольку человеку может выдаваться листок нетрудоспособности и после первичного осмотра врачом при подозрении на COVID-19″, — отметил Владислав Фирсов.

«Перечень лиц, подлежащих обязательной самоизоляции, регулярно пересматривается»

Как проходит открытие листка нетрудоспособности

«На период проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, открытие листков нетрудоспособности может осуществляться врачом, который предоставляет первичную медицинскую помощь, на основании обращения и опроса больного при помощи средств телефонной связи либо интернет-телефонии с обязательной соответствующей записью в медицинской карте амбулаторного больного, — уточнила Людмила Куса. — Также в случае медицинского надзора за лицами, которые были в контакте с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосителями, в графе «Причина нетрудоспособности» листка нетрудоспособности подчеркивают слова «контакт с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосителями — 6», в графе «Режим» — «домашний».

Имеют ли право на больничный люди, контактировавшие с заболевшим

«Право на открытие листов нетрудоспособности в условиях карантина, помимо заболевших, также имеют и другие люди, — отметил Владислав Фирсов. - В частности это:

лица, работа которых связана с обслуживанием населения, контактировавшего с инфекционными больными или являющиеся бактерионосителями, которые не могут быть переведены на другую работу и временно отстранены от работы на основании результатов исследования лабораторных центров Минздрава;

лица, пребывающие на самоизоляции или в лечебных учреждениях в связи с противоэпидемическими мероприятиями, связанными с противодействием коронавирусной инфекции COVID-19.

Перечень лиц, которые подлежат обязательной самоизоляции, регулярно пересматривается и отображается в соответствующих постановлениях Кабмина об установлении карантина и введении системы усиленных противоэпидемических мероприятий на территориях со значительным распространением острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом Sars-CoV-2″.

«Пациенту выгоднее получить больничный в связи с другим заболеванием»

Кто обязан уйти на самоизоляцию

«Перечень утвержден постановлением Кабинета министров Украины об установлении карантина и введении системы усиленных противоэпидемических мероприятий на территориях со значительным распространением острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом Sars-CoV-2, от 22 июля 2020 г. № 641, — сообщил Владислав Фирсов. — В частности, обязательной самоизоляции подлежат следующие категории лиц:

лица, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;

лица с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что это лицо не нуждается в госпитализации;

граждане Украины, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства с широким распространением COVID-19.

Но есть и исключения:

лица, не достигшие 12 лет;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

члены официальных правительственных и других делегаций Украины, возвращающиеся в Украину после осуществления краткосрочных командировок за границу для участия в международных консультациях, переговорах, конференциях, сессиях органов международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий, других совместных межгосударственных органов;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которое проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы;

лица, прибывающие с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Кроме

лиц, не достигших 12 лет, работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и лиц, которые намерены поступить в учреждения образования, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Однако важно понимать, что перечень регулярно меняется. Данные о категории лиц, которые подлежат обязательной самоизоляции, приведены по состоянию на 21 сентября 2020 года. Это не дает гарантии, что на момент публикации статьи перечень не будет изменен", — уточнил Владислав Фирсов.

Кто оплачивает больничный лист

«Если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то за время пребывания в медицинском учреждении на лечении, а также пребывания лица на самоизоляции под медицинским наблюдением финансовая помощь предоставляется за первые 5 дней за счет средств работодателя. Начиная с 6-го дня выплаты проводятся Фондом социального страхования Украины за все время отсутствия на работе по этой причине, на основании листка нетрудоспособности, — сообщила Людмила Куса. — Также в случае отстранения от работы лиц, деятельность которых связана с обслуживанием населения, если они были в контакте с инфекционными больными или бактерионосителями, в случае невозможности их временного перевода на другую работу, финансовая помощь им финансируется Фондом социального страхования Украины на основании листка нетрудоспособности начиная с первого дня отсутствия на работе за все время отсутствия на работе, а размер финансовой помощи определяется в зависимости от продолжительности страхового стажа и размера среднего дохода работника».

Какой размер выплат по больничному

«Размер оплаты дней временной нетрудоспособности в связи с заболеванием CОVID-19 или пребыванием на самоизоляции составляет 50% средней заработной платы для всех застрахованных лиц независимо от страхового стажа и 100% средней заработной платы для врачей, тоже независимо от страхового стажа, — отметил Владислав Фирсов. — В связи с другим заболеванием размер оплаты дней временной нетрудоспособности для застрахованных лиц, чей страховой стаж больше трех лет, составляет 60% средней заработной платы и выше, в зависимости от размера страхового стажа. Тут возникает коррупционный риск, при котором пациенту выгоднее получить лист временной нетрудоспособности в связи с другим заболеванием».

Стоит напомнить, что недавно в Фонде социального страхования Украины заявили о блокировке выплат пособий по временной нетрудоспособности семьям умерших от COVID-19 медиков, а также страховых выплат пострадавшим на производстве. Как уточнили в Фонде, блокировка стала «результатом незаконного регистрационного действия частного нотариуса из Днепропетровской области в Государственном реестре юридических лиц в отношении руководителя исполнительной дирекции».

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