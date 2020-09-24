Власти Днепра провели День города — теперь он лидирует по количеству новых больных за сутки

Инициированные местными властями праздники для горожан приводят к увеличению количества инфицированных коронавирусом в больницах. Такое мнение озвучил политтехнолог Олег Постернак на своей странице в Facebook.

В качестве примера Постернак привел Днепр, который полторы недели назад отметил День города массовыми мероприятиями. Сейчас город лидирует по количеству новых больных COVID-19.

«242 человека за последние сутки. То есть в городе наблюдается прыжок по темпу появления заболевших», — отметил Постернак.

Причиной роста цифр статистики стали грубые нарушения карантинных норм во время гуляний. Посетители находились там без масок, не соблюдая социальную дистанцию.

Также Постернак напомнил о проведении фестиваля Khortytsia Freedom 2020 в Запорожье, на котором горожане не соблюдали рекомендаций Минздрава.

По словам эксперта, игнорирование украинскими мэрами карантинных норм может стать реальной проблемой во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом регулярно напоминает и министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневных брифингов.

«У Минздрава с украинскими мэрами на прошлой неделе состоялась встреча, на которой те обещали воздерживаться от проведения массовых гуляний. Но потом эти же власти вспоминают о предстоящих выборах — и все. Обещания забываются, борьба за голоса выходит на первый план. Волнует только один вопрос: какой город будет следующим? И сколько больниц станут заполненными уже в ближайшие недели?» — задает вопрос эксперт.

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