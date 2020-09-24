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Политика

Зашли в клинч: Лещенко прокомментировал выдвижение в Николаеве на пост мэра двух кандидатов от ОПЗЖ

17:03 24 сентября 2020
Символика ОПЗЖ
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Группы влияния в партии Медведчука-Левочкина «ОПЗЖ» зашли в клинч в Николаеве и одновременно выдвинули двух кандидатов в мэры города. Об этом сообщил Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.

По словам Лещенко, от городской организации ОПЗЖ в мэры идет Артем Ильюк, который был депутатом прошлого созыва и даже работал вместе с Лещенко в антикоррупционном комитете.

«Одновременно от областной организации ОПЗЖ в мэры выдвинут Владислав Чайка», — написал Лещенко.

Журналист отметил, что на выдвижение Чайки приехал нардеп Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку. Тогда как второй кандидат Артем Ильюк близок к группе Левочкина-Бойко.

«Забавно то, что Чайка раньше публично поддерживал команду Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии „Слуга народа“. По некоторой информации, Чайка является братом супруги председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова», — иронизирует Лещенко в своем телеграмм-канале.

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