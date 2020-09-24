Власть должна поддержать план «Батьківщини» по тарифам, — эксперт

Команда Юлии Тимошенко едва ли не единственная поднимает вопросы, актуальные для обычных людей. Власть должна изучить озвученную кандидатом на должность мэра Киева Алексеем Кучеренко стратегию просмотра коммунальных тарифов и, если она обоснована, — одобрить ее. Такое мнение озвучил политический эксперт Валентин Гладких.

«Инициативу „Батьківщини“ надо рассмотреть и, если она обоснована, принять ее. Это делается не ради Тимошенко или Кучеренко, это пойдет на пользу каждого гражданина Украины. Но если у власти логика такова, что инициативы политических оппонентов нельзя рассматривать в любом случае, то это называется „назло бабушке отморожу уши“. Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше», — сказал эксперт в эфире 7 канала.

Он призвал украинцев внимательно анализировать, как ведут себя политические лидеры, за которых они голосовали, в вопросах защиты национальных интересов.

«Надо четко различать, ведут ли политические лидеры себя деструктивно относительно развития государства, или они способны генерировать интересы, выходящие за пределы их узкопартийных корпоративных целей», — подчеркнул Гладких.

Напомним, 21 сентября «Батьківщина» официально выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. Во время представления своей программы Кучеренко отметил, что его цель — сделать проживание в столице безопасным и комфортным, а также повысить привлекательность Киева для туризма и ведения бизнеса.

23 сентября Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом.

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