День полон искушений: гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака

Пятница, 25 сентября, — день будет полон различных искушений, звезды советуют не поддаваться им и более реально смотреть на вещи. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака. Лунный календарь на 21−27 сентября читайте здесь.

ОВЕН

Ожидается активный и плодотворный день. Он сулит успехи на профессиональном поприще, неплох для творческой деятельности. Однако для финансовых операций это не самое подходящее время.

ТЕЛЕЦ

Вам, скорее всего, придется заниматься совершенно новым для вас делом. Добиться поставленных целей окажется довольно сложно. От того, сумеете ли вы пройти это испытание, будет зависеть многое.

БЛИЗНЕЦЫ

День может выдаться сложным. Не исключено, что придется принять решение, которое не соответствует вашим жизненным принципам, но от этого будет зависеть успех общего дела. Будьте осторожны с новыми знакомствами.

РАК

Благодаря таким качествам, как целенаправленность, ответственность и дисциплинированность, сумеете достичь отличных результатов. Позаботьтесь о своем питании, оно должно быть правильным и сбалансированным.

ЛЕВ

Деловая активность принесет неплохие результаты, но, к сожалению, это никак не повлияет на улучшение финансового положения. Так что следует проявить экономию во всем. В личных отношениях может возникнуть напряжение из-за недосказанности или недопонимания, постарайтесь без лишних эмоций расставить все точки над «і».

ДЕВА

Не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом. На пути к достижению желаемого могут возникнуть препятствия, воздержитесь от рискованных и необдуманных шагов. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВЕСЫ

Звезды советуют держать планы в секрете, также не следует ни с кем делиться своими идеями — велика вероятность того, что ими не преминут воспользоваться другие. Займитесь укреплением иммунитета, неплохо бы начать закаливание.

СКОРПИОН

Несмотря на то что вы не всегда будете поспевать за ходом событий, вам все же удастся справиться с намеченными на этот день делами. Не доверяйте малознакомым людям, избегайте споров и конфликтов.

СТРЕЛЕЦ

Старайтесь не поддаваться иллюзиям и не обольщайтесь по поводу заманчивых предложений. Не исключено, что новое знакомство в будущем может перерасти в романтические отношения.

КОЗЕРОГ

Планируя день, стоит отдать предпочтение тем делам, которые позволят быстро получить результат. Этот период подходит для решения денежных вопросов, различных сделок, удачными окажутся и крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас вы находитесь на пороге важных перемен в жизни, проявите терпение и не форсируйте события. Браться за что-то грандиозное не стоит, займитесь текущими делами. Не стесняйтесь обратиться за помощью, если почувствуете, что с чем-то не справляетесь.

РЫБЫ

Предстоит решить немало вопросов, причем большая часть из них не будет касаться лично вас. Люди будут очень благодарны за ваше участие в их жизни. Будьте внимательны при работе с документами, также не стоит откровенничать с чужими людьми — велик риск того, что сказанное может быть использовано против вас.

Хорошего вам дня!

Гороскоп здоровья на сентябрь от победителя «Битвы экстрасенсов» читайте здесь.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter